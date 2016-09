News: Der erste Diesel Bentley

Eigentlich musste der erste Diesel in einem Bentley auch im ersten SUV von Bentley debütieren. So ist es auch: Der Bentayga Diesel - mit beeindruckenden Leistungsdaten- rollt 2017 auf Europas Straßen.



435 PS und 900 Nm Drehmoment sorgen für Fahrleistungen, die wahrlich vergessen lassen, dass hier ein Selbstzünder am Werk ist. 4,8 Sekunden vergehen für den obligatorischen Sprint auf 100 km/h, 270 km/h Höchstgeschwindigkeit und das ganze bei einem kombiniertem Verbrauch von 7,9 Liter Diesel auf 100 km und einem CO2 Ausstoß von gerade mal 210 g/km – übrigens der niedrigste der ganzen Bentley Flotte. Insgesamt sollen bis zu 1000 km mit einer Tankfüllung möglich sein.

Das enorme Drehmoment von 900Nm steht bereits bei 1000 U/min zur Verfügung und hält bis 3250 U/min an. Diese Leistungsdaten erreicht der, neuentwickelte V8 Diesel mit insgesamt 3 Turboladern. So kommt, neben zwei konventionellen Turboladern erstmals ein elektronischer zum Einsatz. Dieser spricht in 30 Mikrosekunden an und sorgt dafür, dass das Wort Turboloch der Vergangenheit angehört. Damit diese schnelle Ansprechzeit überhaupt möglich wird, wurde ein 48V System entwickelt und installiert. Das System speist auch die elektrische Wankstabilisierung. Für die Kraftübertragung ist ein ZF Achtgang-Automatikgetriebe zuständig, es gibt die Kraft an alle Vier Räder ab mit einer Verteilung von 40:60.



Modernes, luxuriöses britisches Design



Der Bentayga Diesel zeigt das gleiche authentisch-moderne britische Luxus-Design wie sein Stallgefährte mit dem W12-Triebwerk, wurde jedoch um einige Styling-Merkmale ergänzt, die ihn einzigartig machen.

So ist beispielsweise ein V8-Diesel-Emblem in den unteren Rand der Fronttür eingebettet, während die Endrohre in einem neuen Bentley „Twin-Quad“-Design gestaltet sind.

Ein weiteres markantes Stilelement ist ein kühner, schwarzer Matrixgrill mit Chromeinfassung und verchromter Mittelstrebe, der als Erkennungszeichen des dahinter verborgenen Triebwerks dient. Außerdem steht ein 21"-Mulliner Driving Specification-Rad zur Auswahl – verfügbar in silberner oder grauer Lackierung (letztere mit geschliffenen Akzenten an Speiche und Felge) –, während ein 20"-Leichtmetallrad mit zehn Speichen zur Grundausstattung gehört.

Das Cockpit des Bentayga setzt neue Standards in puncto Luxus und Präzision und zeichnet sich durch geringste Toleranzen zwischen den edlen Furnierhölzern und Metallelementen aus.

Das handselektierte Furnier – darunter das neue Liquid Amber, das zusammen mit dem Bentayga Diesel Premiere feiert – fügt sich zu gediegen eleganten Flächen im gesamten Interieur zusammen. Jedes der 15 Teilstücke wird von Bentleys Spezialisten sorgfältig angepasst und mit der für Bentley typischen Liebe zum Detail fertiggestellt.

Wie alle Bentleys kann der Bentayga Diesel in die Hände der höchst kompetenten Spezialisten von Mulliner, Bentleys Veredelungsschmiede, gegeben werden, wo individuelle Kundenwünsche erfüllt werden können.

Der Bentayga ist mit einem stilvollen integrierten Mulliner Picknick-Set erhältlich. Zu diesem gehören ein Kühlschrank, maßgefertigtes edles Besteck, Geschirr und Kristallgläser von Linley sowie ein Staufach für Lebensmittel, die keiner Kühlung bedürfen. Damit auch in der freien Natur nicht auf Komfort verzichtet werden muss, können Teile der Picknickbox herausgenommen und als Sitzgelegenheiten verwendet werden.

Als weiteres Highlight ist eine maßgefertigte mechanische Uhr, die Mulliner Tourbillon by Breitling, verfügbar. Die Mulliner Tourbillon besitzt ein überaus komplexes Uhrwerk und wird automatisch durch einen hochpräzisen Aufziehmechanismus, der eigens in das Fahrzeug eingebaut wird, regelmäßig aufgezogen. Dieses Meisterwerk ist aus solidem Gold gefertigt (zur Auswahl stehen Rot- und Weißgold). Das Zifferblatt besteht wahlweise aus Perlmutt oder schwarzem Ebenholz und ist mit acht Diamantskalen verziert.

Technische Daten