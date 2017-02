Enthüllt: 2018 Dodge Durango SRT



Lange haben Fans der SRT Modell auf den Durango SRT gewartet, gab es ihn doch nur als 3,6 Liter V6 oder 5,7 Liter V8 HEMI. So haben einige auf den Jeep Grand Cherokee SRT zurückgegriffen um ein richtiges Power-SUV zu besitzen.





Seit heute, dem 7. Februar 2017 hat das Warten ein Ende: FCA stellt auf der Chicago Auto Show den neuen Durango SRT Modelljahr 2018 vor.

Der entscheidende Vorteil des Durango? Drei Sitzreihen und auch deutlich mehr Platz als im Jeep Grand Cherokee, wenn auch die Basis gleich ist.

Unter der Haube schlägt das bekannte SRT Herz, das aus 392 cubic inches, oder für uns vertrauteren 6,4 Litern stramme 470 PS und gut 640 Nm mobilisiert. Damit sprintet der Durango in 4.4 Sekunden von 0-60 mph was 96 km/h entspricht.

Die Leistung wird über ein ZF8 Gang Getriebe an alle Vier Räder abgegeben, die Verteilung ist Variabel und richtet sich nach den wählbaren 7 SRT Modi, so liegen im Sport Modus 65 % an den Hinterrädern an. im „Auto“ Modus ist die Verteilung bis zu 50:50. Neben dem Antriebsstrang wurde auch das Fahrwerk angepasst, steifere Federn und Stabis sowie ein aktives Dämpfersystem lassen so immer die perfekte Einstellung für die aktuelle Anforderung finden.

Damit die Leistung im Bedarfsfall gebändigt werden kann, wurden auch massive Bremsen verbaut, so beißen an der Vorderachse 6 Kolbenzangen und an der Hinterachse 4-Kolbenzangen aus dem Hause Brembo in die 380 mm und 350 mm messenden, geschlitzten Bremsscheiben.

Der Innenraum wurde mit Carbon und Alcantara aufgewertet, die Sitze mit edlem Laguna Leder bezogen. Natürlich sind die vorderen Sitze beheizt und belüftet, in der zweiten Reihe finden sich die Captain’s Chairs genannten Einzelsitze, diese sind ebenfalls beheizt und verfügen über ein eingestanztes SRT Logo.

Damit man auch Hört, dass es sich um einen SRT handelt, wurde der Auspuff entsprechend angepasst.

Wir sind gespannt, ab wann wir einen Durango SRT auf deutschen Straßen sehen können, eine Adresse, um so ein Fahrzeug zu ordern lautet: http://www.usa-import-service.de

Wer es dann noch etwas individueller mag kann sich bei http://www.gem-performance.com umsehen.