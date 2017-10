Volvo steigt in die Klasse der kompakt SUVs ein: der neue Volvo XC40

Im ersten Quartal 2018 wird das dritte SUV im Volvo Portfolio an den Start gehen.

Volvo steigt in die Klasse der Kompakt-SUV ein: Mit dem neuen Volvo XC40 bereichert der schwedische Automobilhersteller das Segment um einen besonders hochwertigen, individuellen und umfangreich ausgestatteten Herausforderer. Zum Verkaufsstart am 21. September ist der Volvo XC40 sowohl mit dem D4 AWD mit 140 kW (190 PS) als auch mit dem T5 AWD mit 182 kW (247 PS) verfügbar. Der Einstieg in die Baureihe beginnt bei 31.350 Euro für den Dreizylinder-Benziner T3 mit 114 kW (156 PS) Leistung, Frontantrieb und Sechsgang-Schaltgetriebe.

Der neue Volvo XC40 basiert als erstes Modell auf der kompakten Modular-Architektur (CMA). Er verbindet ein agiles Fahrverhalten mit fortschrittlicher Sicherheitstechnik und wegweisenden Infotainment- und Bedienlösungen, die Volvo in der 90er Top-Baureihe eingeführt hat. Das innovative Innenraum-Konzept mit vielen praktischen Stau- und Ablagemöglichkeiten setzt Maßstäbe im Segment der kompakten Premium-SUV, während diverse Farb- und Materialkombinationen für Exterieur und Innenraum zahlreiche Möglichkeiten zur Personalisierung bieten.

Zum Verkaufsstart bietet Volvo das neue Modell in zwei Motorisierungen jeweils in Verbindung mit Allradantrieb und Geartronic Achtgang-Automatikgetriebe an. Im Volvo XC40 D4 AWD arbeitet ein 140 kW (190 PS) starker Vierzylinder-Dieselmotor, während im Volvo XC40 T5 AWD ein Turbo-Benzindirekteinspritzer mit 182 kW (247 PS) für Vortrieb sorgt. Im kommenden Frühjahr erweitert Volvo die Antriebspalette um den T3 Benzinmotor, der 114 kW (156 PS) leistet und in Verbindung mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe ausgeliefert wird. Alle Modelle sind mit den modernsten Abgasreinigungssystemen ausgerüstet, die Diesel mit SCR-Katalysator, die Benziner mit Partikelfilter. Markteinführung des neuen Volvo XC40 in Deutschland ist im ersten Quartal 2018.

Ab Werk umfangreiche Serienausstattung

Das Ausstattungsprogramm des neuen Volvo XC40 umfasst zunächst die beiden Linien Momentum und R-Design, die im Frühjahr 2018 um die Einstiegsvariante XC40 und die luxuriöse Top-Ausstattung Inscription ergänzt werden. Bereits die auf 18-Zoll-Leichtmetallrädern im Fünf-Speichen-Design rollende Variante Momentum umfasst zahlreiche Highlights, die in dieser Klasse alles andere als selbstverständlich sind: darunter eine 12,3 Zoll große vollgrafische digitale Instrumentenanzeige, der neun Zoll große Touchscreen im Tablet-Format in der Mittelkonsole, das Internet-fähige Infotainment-System Sensus Connect, eine Klimaautomatik, eine Einparkhilfe hinten sowie Ledersitze mit Sitzheizung vorn.

Sicherheit auf Top-Niveau

Ein hohes Sicherheitsniveau gewährleisten serienmäßige Assistenzsysteme wie die Oncoming Lane Mitigation, die bei drohenden Zusammenstößen mit entgegenkommendem Verkehr eingreift, die Road Edge Detection, die ein unbeabsichtigtes Verlassen der Fahrbahn durch Lenk- und Bremseingriffe verhindert, und das Volvo City Safety Notbremssystem, das dazu beiträgt, Kollisionen mit anderen Fahrzeugen, Motorrädern sowie mit Fußgängern, Fahrradfahrern und Wildtieren zu vermeiden. Ebenfalls serienmäßig an Bord ist das Notrufsystem Volvo On Call, das über die dazugehörige Smartphone-App eine Vielzahl nützlicher Online-Funktionen und Informationen bietet und die Einrichtung eines WLAN-Hotspots für alle Fahrzeuginsassen erlaubt.

Eine charakteristische Präsenz im Stile der neuen Volvo Generation verleihen dem Volvo XC40 die für Momentum serienmäßigen LED-Scheinwerfer „Thors Hammer“ mit Fernlichtassistent und integriertem Tagfahrlicht. Die betont sportliche Ausstattungslinie R-Design umfasst unter anderem ein serienmäßiges Sportfahrwerk und ein in Black Stone lackiertes Dach.

Innenraum mit vielfältigen Ablagemöglichkeiten

Seine funktionalen Fähigkeiten unterstreicht das Kompakt-SUV unter anderem mit einem in die Mittelkonsole integrierten, herausnehmbaren Abfalleimer, einem ausklappbaren Haken am Handschuhfach zum Befestigen von Taschen und Einkaufstüten, je zwei Haken für Tragetaschen an beiden Seiten des Gepäckraums und einer Durchladeluke hinter der Mittelarmlehne im Fond, die den Transport langer Gegenstände wie etwa Skiern erleichtert.

Zu den optional verfügbaren Highlights des Ausstattungsprogramms zählen das Sensus Navigationssystem, eine Smartphone-Integration per Apple CarPlay und Android Auto, ein induktives Smartphone-Ladesystem für kabelloses Aufladen, das Pilot Assist System für teilautonomes Fahren bis 130 km/h und der intelligente Einparkassistent Park Assist Pilot.

Übersicht der Preise Volvo XC40 (unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt)

Motor Getriebe Leistung

kW (PS) EUR inkl. 19% MwSt. XC40* MOMENTUM R-DESIGN T3* 6-Gang Schaltgetriebe 114 (156) 31.350 - - T5 AWD 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe 182 (247) - 46.100 48.050 D4 AWD 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe 140 (190) - 44.800 46.750

*Bestellbar ab Frühjahr 2018

Volvo XC40

Volvo XC40 T5 AWD Automatik 182 kW (247 PS)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 7,3 (kombiniert)

CO2-Emissionen: 166 g/km

CO2-Effizienzklasse: C

Volvo XC40 D4 AWD Automatik 140 kW (190 PS)

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: 5,1 (kombiniert)

CO2-Emissionen: 133 g/km

CO2-Effizienzklasse: A