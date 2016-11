Ford Focus 1.0

Kleiner Hubraum – große Wirkung



Eigentlich ist es schon eine kleine Sensation: Der Ford Focus, immerhin kein gerade kleines Fahrzeug, wird mit einem Einliter-Benziner angeboten, und es wird behauptet, damit ist er gut motorisiert. Kein Werbegag – das stimmt wirklich. Aber nur, weil dieser Motor Innovationen geradezu bündelt und auf Effizienz setzt.



Der neue 1,0-Liter-EcoBoost-Motor – das jüngste und kleinste Mitglied dieser Ford-Motorenfamilie – ist ein Dreizylinder mit Turbo-Aufladung, Benzin-Direkteinspritzung, variabler Nockenwellen-Steuerung und wird serienmäßig mit einem Start-Stopp-System kombiniert. Der im Ford-Forschungszentrum Aachen nach der Downsizing-Strategie entwickelte und in Köln produzierte Motor wird in den Leistungsstufen 74 kW/100 PS und 92 kW/125 PS angeboten.

Seine Vorteile liegen auf der Hand: Er unterbietet einen vergleichbaren Benziner herkömmlicher Konstruktion mit 1,6 Litern Hubraum bei Verbrauch und Kohlendioxid (CO2)-Emissionen um bis zu 20 Prozent. So verbraucht der neue Focus mit dem kleineren 1,0-Liter-Motor – in Kombination mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe – im Durchschnitt 5,0 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometern. Das entspricht einem Kohlendioxid-Ausstoß von 114 Gramm pro Kilometer (g/km). Die stärkere Version in Kombination mit dem Fünfgang-Schaltgetriebe nimmt mit durchschnittlich 4,8 Litern/100 km noch weniger und emittiert 109 g/km.

Doch der Motor ist nicht nur sparsam und umweltfreundlich, er kann auch ordentlich aufdrehen. Schon aus sehr niedrigen Drehzahlen kommt er schnell auf Trab; die Höchstgeschwindigkeiten werden bei 185 km/h beziehungsweise 193 km/h erreicht. Das maximale Drehmoment von 170 Nm liegt im breiten Band zwischen 1400 und 4000 U/min an – und das bei beiden Motor-Versionen. Bei der leistungsstärkeren Version ist per Overboost kurzzeitig sogar ein Maximum von 200 Nm bis 4500 U/min möglich. Ein solcher optimaler Drehmomentverlauf ist für einen herkömmlichen Benziner nicht erreichbar und entspricht eher einem Diesel.

Der neue Motor wird, wie gesagt, zunächst im Focus angeboten. Mit dem kleineren 1.0-EcoBooster kostet das Fahrzeug ab 18 050 Euro; mit dem stärkeren Aggregat ist es ab 20 700 Euro zu haben. Ford rechnet damit, dass sich rund 35 Prozent die Focus-Kunden in diesem Jahr für einen 1,0-Liter-EcoBoost-Motor entscheiden werden. Künftig sollen auch der Ford C-Max sowie der im Herbst auf den Markt kommende neue Ford B-Max mit diesem Motor zu haben sein.

