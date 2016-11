Neuer Ford Mustang

Der neue Ford Mustang:



Aufregendes Design, modernste Technik und beeindruckende Fahrleistungen





Die erste auch für Europa entwickelte Generation des legendären Ford Mustang wurde im Rahmen des Marken-Events "Go Further" einer synchronen Vorstellung in sechs Metropolen auf vier Kontinenten vorgestellt. Er debütiert als Fastback-Coupé sowie als Cabriolet. Beide überzeugen durch sportliche Fahrleistungen und hochwertige Verarbeitung.







Das schlanke Design greift die klassischen Elemente der Muscle Car-Ikone auf

Der Ford Mustang kommt mit zwei Motorisierungen nach Europa: Neben einem 5,0-Liter-V8 steht auch ein besonders effizienter 2,3-Liter-EcoBoost-Turbo zur Wahl.

Die hochmoderne Fahrwerks-Technologie gilt als Garant für erstklassige Handling-, Lenk- und Komforteigenschaften. Fortschrittliche Assistenzsysteme erhöhen die Sicherheit.

Mehr als neun Millionen Ford Mustang hat der Konzern seit der Vorstellung des Urahnen im Jahr 1964 von der Koppel gelassen - und damit eine beispielhafte Erfolgsgeschichte geschrieben. Dies gilt für die reale wie die virtuelle Welt gleichermaßen: Die amerikanische Ikone hat seither in ungezählten Filmen, Videoclips und Rennspielen die Hauptrolle übernommen. Und kein zweites Automobil konnte so viele "Likes" auf Facebook auf sich vereinen wie der Ford Mustang.

"Der Ford Mustang steht wie kaum ein anderes Automobil für begeisternde Fahrleistungen, ist zugleich aber auch ein Symbol der Freiheit und für eine positive Lebenseinstellung - dies gilt selbst in jenen Teilen der Erde, in denen dieser Sportler von Ford nie verkauft wurde", betont Stephen Odell, als Vizepräsident der Ford Motor Company verantwortlich für die Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika. "Als eines von 25 neuen Modellen, die wir in den kommenden fünf Jahren auf den europäischen Markt bringen wollen, versinnbildlicht er zugleich die ehrgeizige Produktoffensive des Unternehmens".

Bei der Entwicklung des neuen Ford Mustang ging es von Anfang an darum, die Maßstäbe neu zu definieren - angefangen bei den fahrdynamischen Eigenschaften über eine Vielzahl an hochmodernen Fahrerassistenz- und Komfortsystemen bis hin zur praktischen Alltagstauglichkeit.

"Das neue Modell zählt zu den am sehnlichsten erwarteten Autos überhaupt", freut sich Roland de Waard, als Vizepräsident von Ford Europa zuständig für Marketing, Sales und Service. "Jetzt können auch unsere Kunden in Europa das ,Real Thing' kennenlernen".

Ein echter Ford Mustang durch und durch Auch wenn die Designer des Ford Mustang Fastback-Coupés und des Cabriolets buchstäblich mit einem weißen Blatt Papier noch einmal ganz von vorne angesetzt haben: Den essenziellen Charakter dieser Sportwagen-Ikone führten sie fort, indem sie klassische Schlüsselelemente des Ford Mustang-Designs aufgriffen - zum Beispiel die kraftvoll modellierte Motorhaube und die kompakt bemessene Heckpartie. "Jeder hat nur eine Chance, einen positiven ersten Eindruck zu hinterlassen - dies gilt auch für Automobile", urteilt Moray Callum, Leitender Design-Direktor von Ford für ganz Amerika. "Wer dieses neue Auto erstmals sieht, erkennt in ihm sofort und unverkennbar einen Ford Mustang".

Zu den zentralen Design-Merkmalen, die auch den neuen Ford Mustang charakterisieren, zählen unter anderem: die flache Dachlinie in Kombination mit dem geduckten Auftritt das schlanke Profil aufgrund der flach geneigten Front- und Heckscheibe die dreidimensional gestalteten Rückleuchten mit der klassischen Aufteilung in drei Segmente -die moderne Interpretation der charakteristischen Haifisch-Front.

Fans des Ford Mustang Cabriolets dürfen sich zusätzlich auf ein mehrschichtiges Stoffverdeck freuen, das ab Werk für ein besonders attraktives Erscheinungsbild sowie einen hohen Geräuschkomfort im Interieur sorgt. Schlank hinter den Rücksitzen gefaltet, gibt es auch bei geöffnetem Dach ein erfreuliches Bild ab.

Der geräumige Innenraum wird von einem auf den Fahrer ausgerichteten Cockpit geprägt, das mit seiner großzügig und eindeutig gestalteten Instrumentierung präzise Informationen liefert. Ergonomische, berührungsfreundliche Schalter und Regler erleichtern die Bedienung. Zugleich liefert das aufwendig neu konstruierte Breitspurfahrwerk der Hinterachse die Voraussetzung für eine nochmals verbesserte Schulter- und Beckenfreiheit im Innenraum sowie ein Gepäckabteil, in das auch zwei Golfbags locker hineinpassen.

Das unverwechselbare Ford Mustang-Erlebnis Der Ford Mustang war und ist ein instinktives, gefühlsbetontes Erlebnis. Er fasziniert seit jeher durch die Art und Weise, wie er auftritt, klingt und fährt. Er verwöhnt mit beeindruckendem Temperament, und das optimierte Fahrwerks-Layout erfüllt sogar die hohen Erwartungen der besonders anspruchsvollen europäischen Kunden.

So wird der anerkannte 5,0-Liter-V8 - in der Spitze mehr als 313 kW (426 PS) stark und mit einem Drehmoment von über 529 Newtonmeter (Nm) - von einem neu entwickelten EcoBoost-Motor mit 2,3 Liter Hubraum flankiert. Dieser Vierzylinder greift auf modernste Technologie-Lösungen zurück, um hervorragende Verbrauchseffizienz und geringe CO2-Emissionen zu ermöglichen. Hierzu zählen neben einer State-of-Art-Turboaufladung auch die ebenso fortschrittliche Benzin-Direkteinspritzung sowie die vollvariable Steuerung beider obenliegender Nockenwellen.

"Der EcoBoost-Motor liefert genau das, was Ford Mustang-Fahrer erwarten: ein ebenso kraftvolles wie gleichmäßiges Drehmomentmaximum, das jederzeit zur Verfügung steht, wenn der Fahrer zum Überholen ansetzt oder sich auf einer kurvenreichen Strecke befindet," erläutert Dave Pericak, der Chefkonstrukteur des neuen Ford Mustang.

Tatsächlich überzeugt der EcoBoost-Turbo des neuen Ford Mustang mit beindruckenden Werten und technischen Lösungen. Hierzu zählt zum Beispiel eine fortschrittliche Ausführung der Einlasskanäle sowie des Turbolader-Gehäuses. Sie liefern die Grundlage für eine souveräne Performance, wie die Fans dieser Sportwagen-Ikone sie zu Recht erwarten - etwa eine Motorleistung von über 227 kW (309 PS) und ein maximales Drehmoment von mehr als 400 Nm.

Egal, für welche der beiden Motorisierungen sich die Mustang-Käufer entscheiden, V8 oder EcoBoost-4-Zylinder: Sie haben die Wahl zwischen einem manuellen 6-Gang-Getriebe mit besonders präziser Schaltung (Serie) oder einer Automatik mit ebenso vielen Vorwärtsgängen (Option). Dank ihrer Schaltwippen am Lenkrad empfiehlt sich das Automatikgetriebe auch für sportlich orientierte Fahrernaturen und bietet damit einen idealen Kompromiss zwischen Komfort und Dynamik.

Ein Ford Mustang für echte Sportwagen-Enthusiasten Zu den besonderen Merkmalen der jüngsten Ford Mustang-Generation zählt das grundlegend neu gestaltete Fahrwerk. Vorne versteift ein umfassender Führungsrahmen die Karosseriestruktur. Dies spart auf der einen Seite Gewicht und liefert auf der anderen die Grundlage für die präzise Kontrolle der Räder, wovon neben dem Handling auch das Lenk- und Komfortverhalten profitieren. Zugleich erlaubt das spezielle Vorderachs-Layout mit doppelten, von Kugelgelenken gehaltenen Federbeinen in beiden Motorversionen den Einsatz besonders großer und leistungsfähiger Sportbremsen. Die für Europa vorgesehenen Ford Mustang-Modelle rollen serienmäßig auf 19 Zoll hohen Rädern.

Die Hinterachse zeichnet sich durch eine neu konstruierte Integrallenker-Einzelradaufhängung aus Aluminium aus. Sie reduziert die ungefederten Massen und verbessert auf diese Weise Handling und Komfort gleichermaßen. Neben der Geometrie entsprechen auch die Federn, Dämpfer und Lager den besonderen Anforderungen dieses High-Performance-Sportwagens. Die Abstimmung erfüllt die speziellen Ansprüche, die europäische Autofahrer auch bei hohen Geschwindigkeiten an ihr Fahrzeug stellen.

Intelligente Technologie-Lösungen Zahlreiche moderne Funktionen leisten dem Fahrer auf Wunsch hilfreiche Unterstützung bei der Fahrzeugkontrolle, informieren ihn über wichtige Parameter oder vernetzen ihn mit modernen Kommunikationskanälen. Besonders hervor sticht hierbei der "Selectable Drive Mode". Per Knopfdruck lässt sich über dieses System die Charakteristik der Lenkunterstützung sowie des elektronischen Sicherheits- und Stabilitätsprogramms (ESP), das Ansprechverhalten des Motors und auch die Schaltkennlinie des Automatikgetriebes den individuellen Wünschen anpassen - zum Beispiel, wenn der neue Ford Mustang auf einer abgesperrten Rennstrecke zum Einsatz kommt oder die Route über kurvenreiche Landstraßen führt.

Das fortschrittliche, von Ford entwickelte und exakt auf die besonderen Anforderungen des neuen Ford Mustang abgestimmte ESP verbindet dabei hohen Fahrspaß mit großen Stabilitätsreserven. Es greift unter anderem auf die moderne Fahrdynamik-Regelung Torque Vectoring Control zurück, die - einer Differenzialsperre ähnlich - die Motorleistung bevorzugt jenem Antriebsrad zuführt, das über den besten Grip verfügt. Das Ergebnis ist ein sehr ausgeglichenes Fahrverhalten. Und wer die beispielhafte Leistungsfähigkeit seines Mustang GT auf einer Rennstrecke ausprobieren möchte, dem bieten die Automatikversionen serienmäßig eine spezielle "Launch Control"-Funktion an: Sie ermöglicht perfekte Startmanöver und schont gleichzeitig die Mechanik.

Zu den weiteren Assistenzsystemen, die den neuen Ford Mustang bereits ab Werk auszeichnen, zählt beispielsweise das sprachgesteuerte Multimedia-Konnektivitätssystem Ford SYNC mit MyFord Touch. Für den europäischen Markt bietet Ford zudem ein Navigationssystem mit acht Zoll großem Farbdisplay in Verbindung mit einem hochwertigen Audio-Soundsystem und insgesamt zwölf Lautsprechern an.

Ein halbes Jahrhundert Sportwagentradition: Die Geschichte des Ford Mustang Am 17. April 2014 ist es exakt 50 Jahre her, dass der Urahn des Ford Mustang Weltpremiere feierte. Seither läuft die amerikanische Muscle Car-Ikone im Werk Flat Rock (Michigan/USA) vom Band - bis heute mehr als neun Millionen Mal.

"Schon am Tag 1 der Konzeption des neuen Ford Mustang war uns klar, dass wir die neue Generation mit höchster Konsequenz entwickeln müssen", erläutert Dave Pericak. "So ist ein aufregender Sportwagen entstanden, der schnell ist, fantastisch aussieht, sich durch hohe Verarbeitungsqualität und effiziente Antriebe auszeichnet - ohne die Faszination einzubüßen, die seine Fans seit Jahrzehnten mit dem Ford Mustang verbindet."



Unsere Videoclips auf:

AM24.tv

You Tube



Versicherungs-Rechner



Gebrauchtwagen auf: