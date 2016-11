News: Ford

Herbstlaub



Einblicke ins Portfolio von Ford im Herbst 2015



Ford lud zur Regionaltour nach Bernried am Starnberger See. Es gab viel zu erfahren und zum „Erfahren“.

Neben dem neuen Eco Sport standen für Testfahrten noch der neue S-Max, der Galaxy und der neue Mondeo in der Vignale Version, sowie für den Spaß am Fahren natürlich der neue Mustang als Cabrio und Fastback, zum Fahren bereit.



Die Kritik am Eco Sport nach seinem Debüt war, Medien übergreifend ganz schön heftig und Ford hat darauf reagiert. Der stark überarbeitete neue Eco Sport wurde im Innenraum deutlich aufgewertet und die anderen Vorhaltungen, wie unschönes Heckdesign, mäßiges Fahrverhalten und das Reserverad am Heck wurden abgearbeitet. Das Heck wirkt nun weniger klobig, das Reserverad ist nun optional. Das Fahrwerk ist nun vernünftig abgestimmt und bietet mehr Agilität. Zwei Benziner und ein Diesel stehen als Antrieb zur Verfügung.

Kommen wir zum S-Max, dem sportlich agilen Familientransporter von Ford und seinem großen Bruder, dem Galaxy. Jetzt stehen die neu entwickelten Van-Modelle bereit, den Erfolgs Parcours weiter zu befahren: Der sportliche Ford S-MAX überzeugt ebenso, wie der neue Ford Galaxy, mit vielen innovativen Technologielösungen – angefangen von der besonders fortschrittlichen Adaptiv-Lenkung über LED-Scheinwerfer mit blendfreiem Fernlicht und dem intelligenten Allradantrieb iAWD bis hin zur Frontkamera mit Split View-Technologie. Groß­zügiges Platzangebot für bis zu sieben Personen und die für Ford charakteristische Fahrdynamik verstehen sich von selbst. Klasse, die Möglichkeit die Sessel der beiden hinteren Sitzreihen im Galaxy vom Kofferraum aus elektrisch umzuklappen.

Erste Testfahrten bestätigten hier die Angaben von Ford.



Beim Mondeo ist neu, dass der 1.0 Biturbo Dreizylinder mit 125 PS nun unter der Haube werkelt. Diesen haben wir nun als Testwagen im Fahrbericht, die Ergebnisse demnächst hier.



Mit exklusiver Ausstattung auf höchstem Niveau, erstklassiger Verarbeitung und einzigartigen Service-Dienstleistungen ist der neue Ford Mondeo Vignale bereit für die Top-Klasse. „Vignale“ steht für edle Materialien, modernste Technologie-Funktionen und außergewöhnliches Finish. Zugleich verspricht „Vignale“ aber auch ein ganzheitliches Kundenerlebnis auf höchstem Niveau, das mit einem exklusiven Service-Versprechen weit über die erstklassig ausgestatteten Fahrzeuge hinausreicht und die individuelle Betreuung durch speziell ausgebildete Berater in Vignale Lounges umfasst.



Ford bietet den Mondeo Vignale als viertürige Limousine und in der Kombiversion Turnier an. Die Preisliste der neuen Premiumversion beginnt bei 41.050 Euro. Für beide Karosserievarianten gilt gleichermaßen: Sie überzeugen durch ein Höchstmaß an Verarbeitungsqualität und Komfortanmutung. So wird der letzte Feinschliff bei einem Vignale-Modell im eigens eingerichteten „Vignale Centre“ des Ford Werks Valencia grundsätzlich per Hand von ausgewiesenen Meistern ihres Fachs vollendet. Einzigartige Design-, Material- und Ausstattungslösungen wie das mit edlen „Handkanten“-Nähten versehene gesteppte Lederinterieur, die exklusive Metallic-Lackierung Nocciola und die speziell entworfenen Leichtmetallräder heben ihn schon auf den ersten Blick aus der Masse heraus. Hinzu kommen innovative Lösungen: Als erstes Modell von Ford in Europa haben alle Mondeo Vignale-Diesel das aktive Geräuschkompensations-System Active Noise Cancellation für ein deutliches Plus an Ruhe im Innenraum.



Die Käufer eines Ford Vignale-Modells dürfen sich zudem auf ein Service-Paket freuen, das auf ihre individuellen Bedürfnisse maßgeschneidert ist – und das unbegrenzt gilt, solange sie das Fahrzeug besitzen. Hierzu können sie einerseits die Dienste ihres Vignale-Kundenbetreuers in Anspruch nehmen oder die rund um die Uhr erreichbaren Ansprechpartner der kostenfreien Vignale OneCall-Hotline nutzen.

AM24.de





Unsere Videoclips auf:

AM24.tv

You Tube



Versicherungs-Rechner



Gebrauchtwagen auf: