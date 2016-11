Starker Auftrieb von Ford im Herbst 2016



Neue Modelle und Modellpflege vorgestellt.



"Für Jeden etwas" ist wohl der Grundgedanke bei der Pro

Prduktpalette, die uns Ford im Rahmen seiner herbstlichen Road Show präsentierte. Der Ka+ ist das untere Ende, der neue Edge bildet die Spitze. Ford hat sich als Ziel, die elektronischen „Helferlein“ für jedermann erschwinglich anzubieten, gesetzt und dieses auch erreicht.



Aber mal der Reihe nach. Aus der Menge der Informationen, mit der wir Journalisten bei der Pressekonferenz gefüttert, oder besser gesagt gemästet wurden will ich hier nur die Highlights hervorheben.

Beginnen wir mit dem ka+, ein Auto das sowohl als Zweitwagen aber auch bei Familien mit kleinem Geldbeutel als vollwertiges Familienauto dienen kann.

Unter der Motorhaube des KA+ tritt eine neue, besonders effiziente 1,2-Liter-Version der

Duratec-Motorenfamilie an. Der Euro 6-Vierzylinder-Benziner ist in zwei Leistungsstufen mit 70 PS oder 85 PS erhältlich. Das Triebwerk basiert auf derselben Grundkonstruktion wie der aktuelle 1,25-Liter-Motor des Fiesta und wartet mit variabler Nockenwellenverstellung auf. Diese Technologie kommt den Fahrleistungen, der Kraftstoffeffizienz und dem Emissionsverhalten zugute.



In Verbindung mit dem serienmäßigen manuellen Fünfganggetriebe spricht das neue 1,2-Liter-Aggregat sanft, aber agil auf Gaspedalbefehle an. Der Motor wurde auf ein breit nutzbares Drehzahlband ausgelegt, damit der KA+ sowohl im Stadtverkehr als auch auf längeren Autobahnfahrten dynamischen Fahrspaß vermittelt.

Zugunsten einer optimierten Kraftstoffeffizienz überarbeiteten die Ingenieure von Ford die Kalibrierung des Motormanagements. Zudem kommt ein reibungsarmes Motoröl zum Einsatz. Auch das regenerative Aufladen der Starterbatterie – die Lichtmaschine wird nur dann als Generator genutzt, wenn es die Energie im Schubbetrieb oder beim Bremsen quasi kostenlos gibt – trägt zum geringen Verbrauch bei. Hinzu kommen aerodynamische Feinarbeiten wie die modifizierte Spoiler-Lippe und Kühlergrillöffnungen, die im Windkanal entwickelt und getestet wurden. Im Ergebnis begnügt sich der KA+ unabhängig von der Leistungsvariante des 1,2 Liter großen Duratec-Motors mit einem kombinierten Kraftstoffverbrauch von 5,0 Liter/100 km1 bei kombinierten CO2-Emissionen von 114 g/km1.

Mehr dazu dann im Fahrbericht.



Als Neuheit wurde auch der Ford Edge, ein Edel SUV zum Test angeboten. Erste Fahreindrücke haben uns dazu bewogen ihn für Anfang nächsten Jahres zum Fahrbericht einzuladen.



Auch der neue Kuga wurde optisch und technisch aufgewertet.

Gibt also viel zu tun im nächsten Jahr.

