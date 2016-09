Maserati auf dem Pariser Autosalon:



Debüt für die weiterentwickelten Limousinen Quattroporte und Ghibli





Flankiert vom SUV Levante, der jüngsten Baureihe von Maserati, feiern die weiterentwickelten Limousinen Quattroporte und Ghibli in Paris ihre Messepremiere. Ergänzt wird der Auftritt von Maserati beim Mondial de l’Automobile 2016 durch die beiden zweitürigen Modelle GranTurismo und GranCabrio.

Die Überarbeitung von Quattroporte und Ghibli steht im Zeichen technischer Innovationen und von mehr Individualisierungsmöglichkeiten für die Kunden. Speziell das Flaggschiff Quattroporte wird künftig mit den optionalen Ausstattungslinien GranLusso und GranSport noch stärker auf die Bedürfnisse seiner Eigentümer eingehen.









Der neue Quattroporte bringt seine beiden Charaktere deutlich zum Ausdruck



Äußerlich ist der neue Quattroporte gut an dem neuen Stoßfängerdesign mit mattschwarzem Profil zu erkennen. Auch der Kühlergrill zeigt sich in neuer Form: Inspiriert vom Concept-Car Alfieri und bereits am SUV Levante zu sehen, ist er nun spitzer und führt neue Chrom-Elemente für mehr räumliche Wirkung ein. Weitere Erkennungszeichen des neuen Quattroporte sind seine mattschwarzen Seitenschweller und die Außenspiegel.

Künftig besitzt der Quattroporte serienmäßig eine elektrisch verstellbare Luftklappe zwischen Frontlüftungsgitter und Motorkühler. Dieser Air Shutter kontrolliert die Motortemperatur durch Öffnen und Schließen der Lamellen, wobei er im geschlossenen Zustand den Luftwiderstand reduziert. Das führt in Verbindung mit weiteren aerodynamischen Maßnahmen – etwa dem neuen Stoßfängerdesign – zu einer Senkung von Kraftstoffverbrauch und Emission.

Die erst zum Modelljahr 2016 überarbeitete Motorenpalette bleibt unverändert, erfüllt durchgängig die Euro-6-Norm und deckt ein großes Leistungsspektrum ab. Die verbesserte Aerodynamik des Quattroporte zeigt sich unter anderem auch darin, dass die Höchstgeschwindigkeit der meisten Modelle leicht stieg. So erreicht zum Beispiel der Quattroporte GTS jetzt eine Maximalgeschwindigkeit von 310 km/h.

Von jeher besitzt der Quattroporte zwei Seelen: eine betont sportliche und fahraktive sowie eine komfortabel-luxuriöse. Künftig gibt Maserati den Quattroporte Käufern die Möglichkeit, diese zwei wichtigen Säulen der gesamten Marken-DNA weiter zu fokussieren. Mit der Einführung der beiden Ausstattungslinien GranLusso und GranSport können die jeweiligen Charaktere noch deutlicher zur Geltung gebracht werden. Dazu erhält der Quattroporte jeweils eigenständige stilistische Elemente innen und außen sowie spezifische Ausstattungen.

Die Ausführungen GranLusso und GranSport werden zusätzlich zur Basisausführung der Limousine angeboten. Einzig das Spitzenmodell, der 390 kW (530 PS) starke Quattroporte GTS mit V8-Twin-Turbo-Motor, ist grundsätzlich nur in der akzentuierten Ausführung erhältlich. Ansonsten können alle Versionen mit V6-Motor (Quattroporte Diesel, Quattroporte S, Quattroporte S Q4) mit diesem Upgrade aufgewertet werden.

Die GranLusso Ausstattung interpretiert das Thema Luxus neu. Sie ist komfortorientiert und mit exklusiven Materialien und Raffinessen ausgestattet, die in der besten Tradition der italienischen Handwerkskunst stehen. Äußerlich ist die Ausführung an zahlreichen Chrom-Elementen am Bug, in Wagenfarbe lackierten Stoßfängern und weiteren eleganten Details zu erkennen. Seine Erscheinung wird durch 20-Zoll-Räder im Mercurio-Design und schwarze Bremssättel abgerundet.

Im Innenraum wird der Charakter des GranLusso durch das Ermenegildo Zegna Paket gestärkt. Es schließt die Verwendung von Seidenstoffen ein, wie sie einzigartig in der Branche ist. Das exklusive Material kommt bei Sitzen, Türflächen, Dachhimmel und Sonnenblenden zum Einsatz. Das Label des berühmten Modehauses ist hinter den Sonnenblenden zu finden und macht diese Version so einzigartig. Verfeinert wird das Ambiente durch das offenporige Edelholz Radica. Zu der komfortorientierten Ausstattung gehören unter anderm elektrisch einstellbare Pedale, Vier-Zonen-Klimaanlage, beheizbare Sitze vorne und hinten sowie erweitertes Keyless Go.

Die GranSport Ausstattung unterstreicht den sportlichen Charakter des Quattroporte und verstärkt sein dynamisches Aussehen mit neuen Exterieur-Elementen und Interieur-Umfängen – Inhalte, die jeweils das legendäre Motorsporterbe der Marke reflektieren. So verbessern neu gestaltete Lufteinlässe am Bug die Kühlung und schaffen gleichzeitig eine dynamischere Frontpartie, zu der auch aerodynamische Splitter beitragen. Zusätzlich zur überarbeiteten Heckschürze dokumentiert auch ein neuer Heckspoiler den sportlichen Anspruch des GranSport. Serienmäßig rollt er auf 21-Zoll-Rädern im Titano-Design und besitzt Bremssättel in Rot. Die Maserati Traditionsfarbe Blau findet als Kontrast am Dreizack des Kühlergrills, auf den Radnabenabdeckungen und an weiteren Stellen Verwendung.

Zur Innenausstattung des GranSport gehören neue Sportsitze, Dekorelemente in Black Piano, Sportpedale aus Edelstahl und vor allem ein völlig neues Sportlenkrad – wahlweise in Leder oder Carbon. Hinter ihm befinden sich serienmäßig große Schaltwippen aus Aluminium, die gleichermaßen ergonomisch wie schön sind.





Zwei grundlegende Ausstattungspakete für den Ghibli im Modelljahr 2017



Auch im Modelljahr 2017 bleibt der Maserati Ghibli seinen Erbanlagen treu. Die Premium-Business-Limousine bietet erstklassige Fahrleistungen und gleichermaßen aufregenden wie komfortablen Fahrspaß. Das Karosseriedesign, das die coupéhafte Designphilosophie deutlich zum Ausdruck bringt, weist weiterhin im Segment einzigartige Details auf – etwa die markante C-Säule mit dem berühmten Saetta-Logo, die rahmenlosen Türen, den charakteristischen Kühlergrill und die beiden verchromten Doppel-Abgasendrohre.

Schon bisher wartete der Ghibli mit dem höchsten Personalisierungsgrad in seinem Segment auf. Zum Modelljahr 2017 wird dem Wunsch nach noch mehr Individualität mit zwei neuen Ausstattungspaketen – Luxus und Sport – Rechnung getragen. Sie betonen jeweils den Grundcharakter des Fahrzeugs und richten sich an Kunden mit unterschiedlichen Stilansprüchen. Beide Pakete akzentuieren sowohl das Exterieur als auch das Interieur. Zusätzlich sind zwei Carbon-Ausstattungspakete verfügbar – eines für die Karosserie und eines für den Innenraum.

Das Luxus-Paket umfasst unter anderem elegante 19-Zoll-Räder, schwarze Bremssättel, zwölffach einstellbare Komfortsitze mit Memory-Funktion sowie das exklusive Seiden-Interieur von Ermenegildo Zegna oder die Premium-Ledervollausstattung. Zum Sport-Paket gehören zum Beispiel maschinenpolierte 20-Zoll-Räder, rote Bremssättel, die adaptive Dämpferregelung Skyhook sowie Sportsitze und Sportlenkrad.





Neues Infotainment und mehr Assistenzsysteme für Quattroporte und Ghibli



Die Modellpflege beider Sportlimousinen betrifft auch das Interieur. Unter anderem wurde die Mittelkonsole beider Modelle grundlegend überarbeitet. Sie bietet nun jeweils Platz für einen hochauflösenden 8,4-Zoll-Touchscreen-Bildschirm. Das zeitgemäße Infotainmentsystem ist kompatibel zu den Mirroring-Funktionen Apple CarPlay® und androidauto®. Auch der untere Konsolenbereich beider Modelle erfuhr eine Überarbeitung und besitzt nun je einen Doppel-Drehregler für Lautstärkeregelung und Funktionseinstellungen.

Erweitert wurde auch die Fülle an Fahrerassistenzsystemen, die sowohl für den Quattroporte als auch für den Ghibli erhältlich sind:

Adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stop&Go-Funktion: Sie hält die Geschwindigkeit konstant und verlangsamt den Maserati automatisch, sobald das vorausfahrende Fahrzeuge abbremst oder ein anderes einschert. Gegebenenfalls wird das Fahrzeug auch bis zum Stillstand abgebremst.

Spurverlassenswarnung (LDW): Sie wird bei versehentlichem Fahrspurwechsel auf Autobahnen oder Landstraßen aktiv. Kreuzt der Maserati die Fahrbahnmarkierungen ohne Blinkerbetätigung, wird der Fahrer optisch und akustisch gewarnt.

Auffahrwarnsystem mit erweitertem Bremsassistenten (FCW): Es überwacht vorausfahrende Fahrzeuge mittels einer Kamera und warnt den Fahrer optisch und akustisch, wenn die Gefahr eines Auffahrunfalls besteht.

Automatischer Notbremsassistent (AEB): Das System hilft, Kollisionen zu vermeiden oder zumindest die Aufprallenergie zu reduzieren. Wird eine Gefahrensituation erkannt, ohne dass der Fahrer ausgereichend bremst, wird AEB autonom aktiv und bremst die Limousine ab.

Totwinkelassistent mit Querverkehrsüberwachung: Es warnt durch optische und akustische Signale den Fahrer, wenn ein Fahrzeug in den toten Winkel eintritt. Als Querverkehrsüberwachung nutzt das System die gleiche Technik und hilft damit beim rückwärts Ausfahren aus Parkplätzen, quer zum Maserati fahrenden Verkehr zu erkennen.

Rückfahrkamera: Ab sofort bieten dynamische Referenzlinien ein deutliches Orientierungssystem beim Einparken. Die Rasterlinien stellen die maximale Breite des Fahrzeugs und den voraussichtlichen Weg dar, abhängig vom Lenkwinkelsignal.

Surround-View-Kamerasystem: Es besteht aus vier Kameras, aus denen ein klares 360°-Bild rund um das Auto entsteht. Der Top-Down-Blick wird auf dem neuen hochauflösenden Display dargestellt. Auch geöffnete Türen und Parkplatzmarkierungen sind sichtbar.

Alle Quattroporte und Ghibli sind jetzt mit einem Luftgütesensor ausgestattet, der den Komfort für die Insassen an Bord verbessert. Das System kombiniert einen intelligenten Sensor und ein Signalanalysesystem, das die externe Schadstoffbelastung ermittelt und verhindert, dass verschmutzte Luft und giftige Gase in den Fahrgastraum gelangen.





Unsere Videoclips auf:

AM24.tv

You Tube



Versicherungs-Rechner



Gebrauchtwagen auf: