Angezockt: Forza Horizon 3





In Forza Horizon 3 befindest du dich in Australien und musst ein Festival organisieren, mit allem, was dazugehört. Wir durften uns das Spiel auf der Xbox One vor dem Release genauer ansehen.



Nachdem der eigene Charakter entworfen wurde, geht es daran, Fahrer zu engagieren. Natürlich müssen diese erst gefunden werden; unterstützt wird der Spieler dabei durch ein integriertes Navigationssystem. Dann geht’s ans Rennen. Hier gibt es verschiedenste Formen: entweder Straße, Offroad oder sogar Querfeldein. Auch das Wetter kann durchaus eine Rolle spielen, wenn beispielsweise mitten in einem Rennen plötzlich Regen einsetzt, der die Straße entsprechend rutschig macht. So muss man seine Fahrweise – wie im wahren Leben – entsprechend anpassen, wenn man den Mustang Shelby GT350, den wir gerade fahren, nicht gleich zerlegen will.

Die Fahrzeuge lassen sich nicht komplett zerstören, aber Beulen und defekte Scheiben etc. gehören dazu; auch verdrecken die Fahrzeuge bei Fahrten abseits befestigter Straßen.

Insgesamt stehen 350 Fahrzeuge zur Verfügung, darunter Muscle-Cars, Luxus-Sportwagen und leistungsstarke Pickups sowie SUVs und viele mehr.

Die Fahrzeuge lassen sich dann noch beliebig anpassen, sei es Lack oder eben Tuning, wenn auch hier die Daten etwas ins Absurde abdriften können.

Eine Neuerung gegenüber Forza Horizon 2 ist die Größe der Szenerie: diese hat sich verdoppelt – Australien gibt das eben her. Man kann sich frei bewegen und die Welt erkunden, das macht Forza Horizon 3 so interessant.

Zudem lassen sich eigene Rennen gestalten, welche natürlich auch im Multiplayer-Modus gespielt werden können. Hier können insgesamt 12 Spieler am Kräftemessen teilnehmen.

Neu ist auch, dass man das Spiel zwar für eine Plattform kauft, also entweder für die Xbox One oder Windows 10, aber auf beiden Plattformen spielen kann. Beim Multiplayer-Spiel wird nicht unterschieden.

Erhältlich ist Forza Horizon 3 ab dem 27.09.2016 ab 69,99 € je nach Edition.

mehr auf http://www.xbox.com/de-DE/games/forza-horizon-3