Angezockt: Forza Horizon 3 Blizzard Mountain

Durch den Schnee gepflügt



Natürlich nur virtuell, anders ist das bei uns ja derzeit nicht möglich. Das geht nun mit dem neuesten Addon für Forza Horizon 3: Blizzard Mountain. Wir haben das Addon auf der Xbox One installiert.





Mit dem Addon kommt eine brandneue Kampagne mit mehr als 50 neuen Events und Challenges.

Bei den neuen Modi Hill Climb, Descent und Blizzard wird man durch ungewohnte Extremsituationen geführt.

Das Terrain enthält einen weitläufigen gefrorenen See sowie einen Schnee Park auf denen man sich austoben kann. Auch eine Reihe neuer Fahrzeuge bringt das Kit mit, sieben Stück sind es. Unter anderem der neue Ford GYMKHANA 9 Focus RS RX und der Nissan Titan Warrior Concept und ein paar weitere klassische Fahrzeuge aus dem Rallysport.



Blizzard Mountain für Forza Horizon 3



Die Blizzard Mountain Expansion für Forza Horizon 3 ist separat für 19,99 Euro oder als Teil des Forza Horizon 3 Expansion Pass verfügbar, mit dem du Dir zum reduzierten Preis von 34,99 Euro die nächsten beiden Erweiterungen für den Racing-Blockbuster sicherst. Besitzer der Ultimate Edition bekommen zudem einen Nachlass von 10 Euro für den Expansion Pass, wenn er vor dem Ende des Jahres 2016 gekauft wird.

Play Anywhere



Als Play-Anywhere-Titel ist Forza Horizon 3 sowohl für Xbox One als auch für Windows 10 verfügbar. Wenn Du das Spiel digital oder als Code im Handel kaufst, kannst Du es auf Xbox One oder Xbox One S und Windows 10-PCs spielen, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Spielstände, Erfolge und Add-Ons werden natürlich gespeichert und synchronisiert. So können Spiele beispielsweise auf der Xbox gestartet und am PC weitergespielt werden.