Project Cars 2 geht an den Start





Die Rennsimulation Project Cars überzeugte schon in der ersten Version mit hohem Realismus, wir konnten Project Cars 2 schon auf der Xbox testen, natürlich Stilecht mit einem Lenkrad von Thrustmaster, dem TMX Pro.

Wer einmal Project Cars gespielt hat wird feststellen: Alle anderen Simulationen sind nur Kinderkram. Nicht nur die Fahrphysik ist näher an der Realität als alles andere, auch die Klangkulisse sucht seines gleichen, so sind die Motorgeräusche seh nahe dem Original dargestellt, was nicht selbstverständlich ist.

Project Cars wurde auf der Gamescon 2017 als „Best Simulation Game“ ausgezeichnet, zurecht, wie wir finden.

Aktuell bietet das Rennspiel die meisten Strecken, die ein Rennspiel auf Konsolen bisher zu bieten hatte. Außerdem können Spieler in 29 Motorsport-Klassen und über 180 Autos, von mehreren Elite-Marken, Rennen absolvieren und das oberste Treppchen auf dem Podium erklimmen. Livetrack 3.0 bietet mit vier Jahreszeiten und individuellen Wetterbedingungen ein neues Fahrerlebnis auf über 130 Strecken. Project CARS 2 bietet mit all dem eine nie dagewesene Authentizität, Schönheit und Leidenschaft für den Rennsport.

Das Spiel kann unter folgenden Links vorbestellt werden:

Unser Testlenkrad Thrustmaster TMX Pro: http://www.thrustmaster.com/de_DE/produkte/tmx-pro