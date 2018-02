Hyundai Nexo ist erstes autonom fahrendes Brennstoffzellenfahrzeug





Drei Hyundai Nexo fahren autonom von Seoul nach Pyeongchang



Brennstoffzellenfahrzeuge absolvieren problemlos 190 Kilometer lange Streckeo

Der Nexo kommt bereits im Sommer 2018 in den Handel als weltweit erster Hersteller hat Hyundai Motor sein neues Brennstoffzellenfahrzeug auf eine autonome Reise geschickt: Drei Hyundai Nexo fuhren in Südkorea selbstständig nach Level 4 von Seoul nach Pyeongchang. Die Klassifizierung Level 4 bedeutet, dass das Fahrzeug dauerhaft Verkehrssituationen bewältigen kann.

Wurde autonomes Fahren bisher nur auf verhältnismäßig kurzen Abschnitten mit niedriger Geschwindigkeit demonstriert, fuhr die Testflotte von Hyundai auf ihrer 190 Kilometer langen Fahrt mit bis zu 110 km/h, der gesetzlich erlaubten Höchstgeschwindigkeit, auf koreanischen Autobahnen.

Vollautomatisierte Fahrt beginnt auf Knopfdruck

Die autonome Fahrt der Fahrzeuge startete in Seoul mit Betätigen der Knöpfe Cruise und Set am Lenkrad. Auf der Autobahn passten sie sich dem Verkehrsfluss an, führten Spurwechsel sowie Überholmanöver durch und steuerten selbständig durch die engen Fahrspuren der Mautstellen. Die aktuelle Technologiegeneration kann seine Umgebung und andere Fahrzeuge präzise lokalisieren. Die fortgeschrittene, intelligente Sensorik ersetzt sogar das fehlende GPS-Signal bei langen Tunnelfahrten.

Während der Reise von Seoul nach Pyeongchang konnten die Passagiere im Fahrzeug entspannen und das Entertainmentprogramm des Nexo genießen. Dazu gehören das in Südkorea beliebte Karaoke sowie Video- und Musikstreaming.

`Die Kombination aus Sicherheit und Komfort ist unsere Grundgedanke bei der Entwicklung autonomer Fahrtechnologien`, sagt Jinwoo Lee, Leiter des Intelligent Safety Technology Centers von Hyundai Motor. Damit möglichst viele Kunden diese Technologie nutzen können, wurde sie von Hyundai so modular entwickelt, dass sie in verschiedenen Modellen installiert werden kann. Zu dem System gehören mehrere Kameras und Radarsensoren sowie das komplexe Laser-LIDAR-System zur Abstands- und Geschwindigkeitsmessung.

Brennstoffzelle erzeugt Energie für Antrieb und Betrieb des Laser-LIDAR-Systems

Für die Erfassung und Verarbeitung der fürs autonome Fahren notwendigen Daten wird eine große Menge an Strom benötigt. Diese Energie stellt die Brennstoffzelle des Hyundai Nexo bereit - völlig ohne lokale Emissionen. Durch den hohen Wirkungsgrad des Systems von 60 Grad, dem aerodynamischen Feinschliff und geringerem Gewicht fährt der Nexo mit einer Tankfüllung fast 800 Kilometer weit. Ähnlich wie beim Betanken eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor nimmt die Befüllung der Hochdruckwasserstofftanks lediglich fünf Minuten in Anspruch.

In Deutschland startet der Hyundai Nexo ab Sommer 2018 und wird gleichermaßen für Privat- und Gewerbekunden bestellbar sein. Autonom fahrende Fahrzeuge will Hyundai ab 2021 anbieten.

Das Video zu den autonom fahrenden Hyundai Nexo können Sie hier schauen: https://www.youtube.com/watch?v=LgEr9GSyccs



Verbrauchs- und Emissionsangaben

Der Hyundai Nexo wurde noch nicht für den deutschen Markt homologiert. Die Homologation und die Kraftstoffverbrauchermittlung der deutschen Länderausführung erfolgt im Rahmen der Markteinführung.







