Erstkontakt und Fahrbericht: Ford Mondeo 2015

Der neue Ford Mondeo



Nein, das ist kein Facelift, wenn auch das „Face“ des neuen richtig geliftet wurde. Irgendwie erinnert er an Aston Martin, der neue Gesichtsausdruck des Mondeo. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten, aber ganz allgemein wurde es als gelungen betrachtet und dem Konkurrenten aus Wolfsburg vorgezogen.





Wir hatten die Möglichkeit uns das neue Modell genauer anzusehen und natürlich auch zu fahren. Der Hersteller lobt sein neuestes Baby natürlich, aber hier wurde nicht übertrieben sondern der Mondeo bietet wirklich viel und hält die Versprechen der Marketing Abteilung.

Die umfangreichste Motorenpalette in der Modellhistorie umfasst erstmals einen Hybrid-Antrieb, den ersten 1,0-Liter-Motor im Segment sowie neue 1,5-Liter-EcoBoost-Benziner und ein weiteres Novum, das 210 PS starke 2,0-Liter-TDCi-Turbodiesel mit sequenzieller Bi-Turbo-Aufladung Wir fuhren den 1,5 Liter Benziner mit 160 PS und konnten feststellen, dass die neue integrale Hinterachse in Verbindung mit der verwindungssteiferen Karosserie und der EPAS Lenkunterstützung für neue Maßstäbe bei der Fahrdynamik und Komfort sorgt.



Für Komfort, aber ebenso für Sicherheit, sorgen zahlreiche Fahrer-Assistenzsysteme, wie die adaptiven LED-Scheinwerfer, die Multikontursitze und ein Gurtairbag. Neu überarbeitet auch das gesamte Infotainment und Navigationssystem. Ford MyKey nennt sich das Keyless Go and Entry System Bei ihm lassen sich auch die Schlüssel unterschiedlich programmieren, so kann z.B. die Höchstgeschwindigkeit begrenzt werden, wenn man dem Nachwuchs das Auto überlässt.

Im neuen Ford Mondeo debütiert der „Pre-Collision-Assist“ mit Fußgängererkennung. Er erkennt Personen und leitet bei Bedarf automatisch eine Bremsung ein

Der neue Mondeo ist netto bis zu 115 Kilogramm leichter geworden, 80 Prozent der Gewichtsersparnis wurden zugunsten der Kraftstoffeffizienz wieder investiert. Modernste Materialien wie hochfeste Stähle, Magnesium, fortschrittliche Kunststoffe sowie hydrogeformte Metallteile sorgen für gesteigerte Verwindungssteifigkeit und Gewichtseinsparungen.

Die Passagiere auf allen Plätzen profitieren vom gesteigerten Komfort: Die Fahrgeräusche wurden um drei Dezibel, die Windgeräusche um acht Dezibel reduziert. Dies konnten wir beim Fahren recht deutlich wahrnehmen, der Geräuschpegel ist wirklich deutlich reduziert.

Der neue Mondeo steht ab dem 7. Februar 2015 beim Ford Händler Er ist zu Preisen ab 27.150 Euro zu erstehen.

Der neue Ford Focus wurde soeben zu den Händlern gerollt, über ihn werden wir Anfang 2015 berichten und einen Praxistest durchführen.

Hans Jürgen Eibel

Fahrbericht







Der kleine Dreizylinder Turbobenziner liegt etwas verloren in dem Motorraum, der auch Sechszylinder Motoren beherbergen kann. Erstaunlich ist dann dennoch die Performance, die aus dem Kleinen heraus zu holen ist. In den unteren Gangregionen geht es zügig zur Sache, das Sechsgang Getriebe ist leicht zu schalten. Ab 140 km/h und an Steigungen merkt man dann den mangelnden Hubraum, aber dafür wird man dann an der Tanke entschädigt. Während so mancher downgesizter Motor im Schluckverhalten bei höheren Geschwindigkeiten locker mit den großen Sechszylinder Brüdern mithalten kann, ohne dabei allerdings deren Geschmeidigkeit zu haben, ist der kleine Fordmotor hier die rühmliche Ausnahme. 7,5 Liter pro 100 Kilometer sind für das Auto nun wirklich mal eine Ansage.

210 Km/h Spitze waren immerhin drin und auch bei längeren Vollgasstrecken lag der Verbrauch noch unter 10 Litern.

Also für den, der es nicht gar so eilig hat ist der 1.0 Ecoboost durchaus eine Alternative.

Am24.de/HJE

