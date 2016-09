Fahrbericht: Mitsubishi Space Star CVT

Im Fahrbericht: Der Mitsubishi Space Star CVT



Vor kurzem haben wir den neuen Space Star des Modelljahres 2016 vorgestellt, nun haben wir ihn ausführlich getestet. Obwohl wir keine Fans des CVT-Getriebes sind, haben wir uns entschieden, die Variante kombiniert mit dem 1,2-Liter-Motor und 59 kW (80 PS) zu testen. Zum Space Star passt die Automatik gar nicht so schlecht, gerade wenn man nur im Stadtverkehr unterwegs ist, wo er, wenn man ganz ehrlich ist, auch hingehört.



Klar, man kann auch Autobahnetappen meistern, aber es bleibt ein Kleinwagen und so kann natürlich nie die Souveränität einer Reiselimousine eintreten. Aber zu einem Preis ab gut 7990 € erwartet das auch keiner.

Wie dem auch sei, im freien Fall kann der Tacho des Kleinen immerhin 190 km/h anzeigen, was dann eher echten 180 km/h entspricht. Die Werksangabe liegt bei 173 km/h für die CVT-Variante. Wie bei allen Fahrzeugen, fordert auch der Space Star bei straffer Fahrweise seinen Tribut. So muss man nach gut 300 km an die Zapfsäule. Der Tank fasst gerade mal 35 Liter und der Verbrauch liegt dann schon eher bei 9-10 Litern als den angegeben 4,3 Litern.

Die 4,3 Liter Werksangabe haben wir allerdings auch nicht geschafft, 5-6 sind schon realistischer und durchaus zu verkraften.



Nun aber zu den inneren Werten des Kleinen. Unser Testwagen kam in der Intro+ Edition, das heißt, er hat das neue Infotainment-System „Smart Link Navigation“, das, neben integrierter TomTom-Navigation, sogar noch DAB+-Empfang mitbringt. Für Apple- und Android-Nutzer hält das Gerät auch CarPlay und Android Auto bereit. Neben den Funktionen kann das System zwar mit Geschwindigkeit punkten, etwas unschön ist nur die Tastatur für die Eingabe des Ziels; hier sind die Tasten sehr klein.

Ansonsten ist auch das neue, mit Leder bezogene Multifunktionslenkrad an Board. Der gesamte Innenraum wurde aufgewertet. Die Sitze sind bequem und lassen auch eine längere Tour zu. Im Fond ist mehr passiert: Die Rückbank ist nun konturiert und Kopfstützen gibt’s nun auch. Leider gibt es den Space Star in der Intro+ Edition natürlich nicht schon für 7990 €, er kostet 15.090 €. Wer auf die Automatik verzichten kann, spart nochmals 1100 €.

Fazit:

Ein Stadtflitzer zu einem sehr fairen Preis und mit 5 Jahren Garantie sicher ein sorgenfreier Begleiter. Zudem befindet sich bereits bei der Basisvariante ABS und das elektronische Stabilitätssystem, bei Mitsubishi MASC genannt, an Bord und prädestiniert den Kleinen so auch als Auto für Fahranfänger.