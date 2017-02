Fahrbericht: Mitsubishi Space Star

Zwischen den Jahren



Langzeittest Mitsubishi Space Star



Der Kleinwagen steckt voller Überraschungen. Bei einem Kleinwagen erwartet man eigentlich die Begriffe „Enge“, wenig Leistung etc. Nicht so hier bei dem Mitsubishi Space Star. Er macht Schluss mit den meisten Vorurteilen. Wir fuhren ihn über einen Zeitraum von 6 Wochen und er hat uns angenehm überrascht.





Unser Space Star war das Topmodell mit dem 80 PS Benziner und dem CVT Getriebe. Der kleine Drei-Zylinder geht recht munter zur Sache und beschleunigt gerade in den unteren Geschwindigkeitsregionen recht zügig. Das CVT Getriebe überrascht durch recht zügiges Beschleunigen, hat das sonst übliche Gejaule bei starker Betätigung des Gaspedals ad acta gelegt. Die Geschwindigkeit des Space Star steigert sich linear zum durchtreten des Gaspedals, fast wie bei einem normalen Getriebe und wer etwas Gefühl im Fuß hat kann auch die Schaltstufen, die Mitsubishi seinem Getriebe mitgegeben hat schön ausnutzen. Erst wenn der „Kleine“ überfordert wird fängt er an zu jaulen was der pilotierenden Person signalisiert, es etwas gemütlicher angehen zu lassen. Alles in Allem doch eine recht zufriedenstellende Antriebsart für den Kleinwagen, denn ums so einen handelt es sich doch.

Der Eindruck Kleinwagen verwischt sofort nimmt man auf dem Fahrersitz Platz. Auf dem Sitz lässt sich recht schnell eine bequeme Position einstellen aus der auch eine recht gute Sicht nach allen Seiten angeboten wird, was ja für Kleinwagen nicht immer der Fall ist.

Die Anmutung des Cockpits ist hochwertiger als man bei einem Auto dieser Preisklasse vermutet. Klavierlack- und Chromapplikationen werten den Space Star auf.

In unserer Version hatte er auch eine sehr gut funktionierende Klimaautomatik im Angebot.

An Assistenzsystemen bietet der Space Star einiges Unvermutetes in dieser Preisklasse.. Neben dem Tempomat stechen die Bi Xenon Scheinwerfer mit LED Standlicht hervor, allerdings sind diese optional. Die LED –Rückleuchten sind Serie. Gut hat dem Space Star die weiterentwickelte Fahrwerksabstimmung getan. Straffere Federung und Stoßdämpfer machen den Kleinen noch handlicher und agiler zu Fahren. Mit der vorbildlichen Laufruhe gepaart macht der Mitsubishi Freude auch auf längeren Etappen. Was weniger Spaß macht ist der kleine Tank, denn die 4,2 Liter Verbrauch sind rein theoretisch. Aber warum soll das bei Mitsubishi anders sein als bei Bei straffer Fahrweise sind 7 Liter Super eher die Regel und da reicht der Tankinhalt nicht so weit wie es einem lieb wär.

Dafür bietet er den Platz den man von einem Kleinwagen erwartet, eher noch ein wenig mehr.

Mit umgeklappten Rücklehnen sind das. 912 Liter die zum verstauen auch von etwas sperrigerem Gepäcks einladen. Optional hat auch das Gepäckfach unter dem Boden im Heck noch einiges an Fassungsvermögen. Vor allem ist auch so manches den Blicken neugieriger Augen verborgen.



Die Sicherheit kommt auch nicht zu kurz. Sechs Airbags, ABS – Bremsen mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent, elektronische Reifendruckkontrolle und das Stabilitäts-und Traktionskontrollsystem sind an Board.

Für den Space Star gilt wie für alle Mitsubishi Fahrzeuge die Fünfjährige Neuwagengarantie.



Unser Fazit: Ein Auto das viel Freude macht und mehr bietet als erwartet. In der Topversion mit 15.900 Euro nicht ganz billig aber jeden Euro wert.



