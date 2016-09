Lückenfüller



Fahrbericht Subaru Levorg



Zwischen dem Impreza und dem Outback war noch Platz und so hat Subaru den Levorg auf Kiel gelegt. Ein Lifestylekombi im Sportdress. Allrad ist bei Subaru ja obligatorisch und so verfügt natürlich auch der Levorg über den „Symmetrical AWD“. Vor große Auswahl Probleme stellt der Levorg den Kunden nicht, Drei Austattungsvarianten, ein Motor und ein Getriebe.



Von den Abmessungen her, fügt sich der neue Subaru Levorg zwischen der vorigen und der aktuellen Generation des Legacy ein, der nun in Deutschland nicht mehr angeboten wird. Subaru will damit auf dem europäischen Markt unterhalb des traditionell von deutschen Herstellern dominierten E-Segments punkten. Dafür setzt der weltgrößte Hersteller von Allrad-Pkw auf die von ihm neu definierte Klasse des Sportstourers mit permanentem, symmetrischem Allradantrieb. Im Levorg verbindet sich der Komfort und das Platzangebot des Legacy Kombi mit den sportlichen Eigenschaften des WRX STI. Die Synthese dieser Eigenschaften brachte, mit dem Levorg ein neues Modell hervor, das nicht nur sportlich ambitionierte Fahrer, sondern auch die junge Familie ansprechen soll, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Gerade in dieser Zielgruppe wird die hervorragende aktive Fahrsicherheit durch den permanenten Allradantrieb Symmetrical AWD geschätzt. Soweit zur Position des Levorg.





Mit dem kleinen Turbo-Benziner erreicht der Levorg eine Höchstgeschwindigkeit von 210 Km/h. Der Spurt aus dem Stand auf 100 km/h erfolgt in 8,9 Sekunden.

Schade, dass das Eyesight des neuen Outbacks nicht im Levorg zu ordern ist, weder für Geld noch gute Worte. Hier hat man einen wirklichen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern verspielt.

Der Levorg hat eine Gesamtlänge von 4.690 mm und eine Gesamtbreite von 1.780 mm, die Höhe beträgt 1.485 mm. Die Abmessungen kommen dem Platzangebot im Innenraum sowie dem Gepäckraum zugute. Unter der Heckklappe verbirgt sich ein Lademeister. Bereits im Normalzustand ist Platz für 522 Liter Gepäck, bei umgeklappten Rücksitzen wächst das Volumen sogar auf 1.485 Liter. Dank der niedrigen Ladekante kann der üppige Kofferraum auch gut genutzt werden. Das Leergewicht des Levorg beträgt trotz der Allradtechnik nur 1.537 Kilogramm in der Basisausstattung

Bereits in der günstigsten Ausstattungsvariante Trend sind zahlreiche sicherheits- und komfortrelevante Elemente wie Licht- und Regensensoren, eine Zweizonen-Klimaautomatik sowie eine Rückfahrkamera enthalten. Hinzu kommen eine Geschwindigkeitsregelanlage mit Lenkradbedienung, Schaltwippen am Lenkrad, der SI-Drive, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbare Außenspiegel mit integriertem LED-Blinker, LED-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer, eine Hochdruck-Scheinwerfer-Reinigungsanlage, ein Scheibenwischer-Enteiser sowie ein Audiosystem mit 6,2" Display, CD-Player und einem USB-Anschluss. Serienmäßig steht der Levorg auf 17-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Der Einstiegspreis beträgt 28.900 €.

