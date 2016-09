Pressemeldung: Mercedes AMG GLC 43

Die GLC Baureihe bekommt nun dynamischen Zuwachs, den Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC.



Befeuert von einem 270kW (367 PS) leistenden 3,0-Liter-V6-Biturbomotor, in Zusammenspiel mit dem Automatikgetriebe 9G-TRONIC zeigt der Sprössling, dass er zur AMG Performance Familie gehört.





Der V6 Biturbo ist nicht nur die Spitzenmotorisierung im GLC, sondern auch der einzige Sechszylinder in dieser Baureihe. Wie bereits erwähnt, leistet das Aggregat 270 kW (367PS), das Maximale Drehmoment liegt bei 520 Nm, das ist für einen Sprint auf 100 km/h in 4,9 Sekunden gut, elektronisch begrenzt wird bei 250 km/h. Um das Fahrerlebnis noch agiler zu machen wurde die Vorderachse neu entwickelt sowie eine AMG Sport-Parameterlenkung verbaut.

Der AMG GLC verfügt über Allradantrieb, was der Zusatz 4MATIC ja schon kund tut, allerdings mit einer heckbetonten Momentenverteilung, so fließen 69% der Antriebskräfte an die Hinterachse und die verbleibenden 31% gehen an die Vorderachse.

Über das DYNAMIC SELECT System lassen sich vier Fahrmodi auswählen, von effizient bis extrem sportlich ist alles dabei. Das System wirkt auf das Ansprechverhalten von Motor, Getriebe, Fahrwerk und Lenkung. Über die „M“ Taste kann zudem noch der manuelle Schaltmodus über die Lenkradwippen gewählt werden.

Das Sportfahrwerk baut auf der Air Body Control Luftfederung auf, mit dem spezifisiertem Dämpfundungssystem ADS PLUS lässt sich die Kennlinie in drei Stufen „Comfort“, „Sport“ und „Sport Plus“ verstellen.

Das eigenständige Design wird mit silberchromfarbenen und hochglanzschwarzen Elementen aufgewertet. Es baut auf dem AMG Line Exterieur auf. Der Diamantgrill ist mit verchromten Pins und einer Lamelle in Hochglanzschwarz mit Einleger in Hochglanzchrom und dem AMG Schriftzug gestaltet. Die sportlich-markanten Lufteinlässe in der AMG Frontschürze tragen Finnen in Silberchrom. Unten sorgt der Frontsplitter in Silberchrom für optimale Anströmung der Kühlmodule.

Hochglanzschwarz lackierte und glanzgedrehte 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design dominieren die Seitenansicht. Die Mischbereifung mit den Dimensionen 235/55 R 19 auf 8 J x 19 an der Vorderachse und 255/50 R 19 auf 9 J x 19 an der Hinterachse betont den kraftvollen Auftritt. Hinzu kommen hochglanzschwarze Außenspiegelkappen und der silberne Schriftzug „BITURBO 4MATIC“ auf den vorderen Kotflügeln.

Auch das Heck setzt charakteristische Akzente und vermittelt mit zwei verchromten Endrohrblenden in vierflutiger Optik eine sportliche Ästhetik. Die AMG-spezifische Heckschürze trägt eine Zierleiste in Silberchrom.

Die wichtigsten Daten

Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Motor V6-Biturbo Hubraum 2.996 cm3 Leistung 270 kW (367 PS) bei 5.500-6.000/min Max. Drehmoment 520 Nm

bei 2.500-4.500/min Kraftstoffverbrauch NEFZ innerorts/außerorts/kombiniert 10,8/6,9/8,3 l/100 km CO2-Emissionen kombiniert 189 g/km Effizienzklasse D Beschleunigung 0-100 km/h 4,9 s Höchstgeschwindigkeit 250 km/h* Gewicht fahrfertig nach EG** 1845 kg**

* elektronisch begrenzt; ** inklusive Fahrer (68 kg), Gepäck (7 kg) und 90 % Tankfüllung