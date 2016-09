Pressemitteilung: Pace macht das Auto zum Smartcar

PACE macht dein Auto zum Smartcar



Vom Smartphone über die Smartwatch bis zum Smarthome – viele unserer Alltagsgegenstände finden nach und nach den Weg ins Internet und in unser digitalisiertes Leben.





Auch Autos werden immer intelligenter und sind als Connected Cars oft ständig mit dem Internet verbunden. Bei einem Durchschnittsalter der Autos in Deutschland von 9 Jahren kommen die meisten Autofahrer jedoch bisher noch nicht in den Genuss der Vorteile, die diese modernen "Smartcars" bieten. Ein junges Startup aus Karlsruhe hat sich zum Ziel gesetzt, dies zu ändern. Mit dem PACE Link – einem kleinen Adapter, den man einfach in die Diagnoseschnittstelle seines Autos stecken kann – macht PACE sowohl alte als auch neue Autos zu Smartcars.

PACE verbindet das Auto ganz einfach mit Hilfe des PACE Link Adapters via Bluetooth mit dem Smartphone. Die Installation kann von jedermann ohne technisches Vorwissen selbst ausgeführt werden: einfach den PACE Link in die OBD2-Diagnoseschnittstelle des Autos stecken, mit dem Smartphone verbinden und fertig. Die Diagnoseschnittstelle ist der Anschluss, über den KFZ-Werkstätten ihre Computer anschließen um den Zustand des Autos festzustellen und ist in der Regel sehr einfach im Fahrerraum zugänglich. Neben den Daten, die das Auto generiert, kann man mit PACE auch auf verkehrsrelevante Informationen aus dem Internet zugreifen.

Auf diese Weise bietet PACE dem Autofahrer 9 innovative Funktionen, die ihn im Alltag unterstützen. Die PACE App kann beispielsweise Benzinkosten aufzeichnen, automatisch ein finanzamtkonformes Fahrtenbuch führen oder mit der "Find-my-Car" Funktion die Position des geparkten Autos anzeigen. Und wenn wieder einmal eine Warnleuchte im Auto angeht, bietet die PACE App die Möglichkeit, den Fehlercode aus den Systemen des Autos auszulesen. PACE erklärt dem Autofahrer dann in verständlichen Worten, was das Problem ist und wie es gelöst werden kann. Der PACE Spritspartrainer gibt darüber hinaus während der Fahrt Tipps für eine benzinsparende Fahrweise. Autofahrer können so bis zu 25% Benzin sparen. PACE hilft auch, die billigste Tankstelle zu finden: der Tankstellenfinder zeigt immer die aktuellen Benzinpreise aller geöffneten Tankstellen im Umkreis an. Zu guter Letzt hilft PACE auch im Falle eines Unfalls: mit den Sensoren des PACE Links kann das System erkennen, wenn ein Unfall passiert ist. In diesem Fall löst PACE automatisch einen Notruf aus und verständigt den Rettungsdienst.



PACE wurde im Frühjahr 2015 von Dr. Martin Kern, Robin Schönbeck und Philip Blatter gegründet. Die drei PACE Gründer sind allesamt bereits erfahrene Unternehmer, die schon mehrere erfolgreiche Startup Projekte realisiert haben. Ihre Begeisterung für das Autofahren und innovative Technologien hat sie auf die Idee zu PACE gebracht. Für die Entwicklung des PACE Link Adapters haben sie sich einen etablierten deutschen Automobilzulieferer als Partner ins Boot geholt. Dr. Martin Kern: "Wir entwickeln PACE in Deutschland und wir produzieren auch in Deutschland. Der PACE Link ist also Technologie 'Made in Germany'. Durch die Zusammenarbeit mit einem etablierten deutschen Automobilzulieferer können wir eine sehr hohe Qualität des PACE Link sicherstellen". Großen Wert legen die Gründer von PACE auch auf das Thema Datensicherheit. Philip Blatter: "Das Zentrale bei der Konzeption war, dass wir eine Trennung der personenbezogenen Daten und der Bewegungsdaten sicherstellen können. Alle Daten werden auf unseren eigenen Servern in einem deutschen Rechenzentrum gespeichert. Durch die Verschlüsselung aller Verbindungen stellen wir sicher, dass niemand unbefugt auf Daten unserer PACE User zugreifen kann." Da PACE die Datenverbindung des Smartphones des Autofahrers nutzt, entstehen keine zusätzlichen Kosten durch einen separaten Mobilfunkvertrag. Robin Schönbeck: "Bei der Entwicklung von PACE steht bei uns immer der Kundenutzen im Mittelpunkt. PACE bietet dem Autofahrer immer genau die Funktion, die er in der aktuellen Fahrsituation benötigt. Uns war es auch sehr wichtig, dass wir ein bezahlbares System anbieten können. PACE kann man daher für einen einmaligen Kaufpreis erwerben – ganz ohne monatliche oder jährliche Folgekosten."

Der PACE Link ist bereits fertig entwickelt und wird schon in Autos in Deutschland getestet. Aktuell arbeitet das Team in Karlsruhe mit Hochdruck an der Fertigstellung der PACE Apps für iOS und Android. Im Rahmen der Kickstarter Kampagne von PACE kann man den PACE Link ab sofort schon vorbestellen. Innerhalb der ersten 24 Stunden wurden bereits über 250% des Fundingziels in Höhe von 50.000 EUR erreicht. Für alle Unterstützer auf Kickstarter gibt es PACE in limitierten Stückzahlen zu besonders günstigen Preisen mit bis zu 25% Rabatt. Die Vorbestellungen zu Sonderkonditionen laufen noch bis Mitte April. Die ersten PACE Links sollen ab Mai 2016 ausgeliefert werden. Mehr Informationen auf www.pace.car

www.pace.car/de/kickstarter