Finanzierung Auto

Autofinanzierung – Leasing, Autokredit oder doch ein klassischer Ratenkredit?



Neuwagen werden fast nur noch fremdfinanziert. Aber auch beim Gebrauchtwagen würden ohne fremde Hilfe weniger Kaufverträge unterschrieben werden. Es hat verschiedene Gründe, warum beim Autokauf immer öfters im Vorfeld der günstigste Autokredit verglichen wird, anstatt ein Auto sofort zu zahlen. Ein Grund sind die gewachsenen Ansprüche der Autofahrer, wenn es um die Innenausstattung geht. Was früher einmal eine gehobene Ausstattung war, wird heute als Standard betrachtet. Das hat natürlich seinen Preis.



Ein anderer Grund sind die aktuell niedrigen Zinsen. Vor allem wer keinen Eintrag bei der Schufa hat, darf sich dank Mario Draghi über sehr niedrige Zinsen freuen. Es spricht also einiges dafür, sich seinen nächsten Wagen mit fremdem Kapital zu kaufen. Doch welche Art der Finanzierung darf es sein? Infrage kommen eigentlich nur Auto-Leasing und der Kredit. Beim Kredit allerdings muss zwischen dem klassischen Ratenkredit und dem Autokredit unterschieden werden. Um bei der Wahl des Autokredits den günstigsten zu finden gibt es im Internet eine große Auswahl an Vergleichsseiten. Anbieter wie Netzsieger gehen ins Detail und erklären, worauf beim Autokauf geachtet werden muss und vergleichen die Anbieter unter anderem anhand dieser Kriterien.



Leasing - für Firmen eine saubere Lösung



Private Haushalte sollten vom Leasing absehen. Diese Art der Finanzierung eignet sich vor allem für Unternehmen. Die Gründe dafür sind verschieden. Anders als private Autokäufer können Unternehmen die Leasingraten von der Steuer absetzen. Außerdem kann ein Leasing finanziertes Fahrzeug jederzeit zurückgegeben oder gegen ein anderes ausgetauscht werden. Für Unternehmen bringt das den großen Vorteil mit sich, den Fuhrpark jederzeit an die gegebenen Verhältnisse anpassen oder einfach erneuern zu können.



Ein weiterer Grund, warum sich Leasing für private Autokäufer nicht lohnt, sind die Rahmenbedingungen. Service und Wartung der Fahrzeuge dürfen nur von Vertragswerkstätten durchgeführt werden, die in der Regel jedoch teuer sind. Leasing ist also nur für Unternehmen interessant, wer sich privat ein Auto kaufen möchte, sollte sich bei der Bank einen Kredit nehmen.



Autokredit oder klassischer Ratenkredit?



Wer sich seinen Neuwagen mit einem Kredit finanzieren möchte, hat zwei Optionen: den Autokredit und den klassischen Konsum- oder Ratenkredit. Zwischen beiden Krediten gibt es ein paar kleine Unterschiede mit großen Auswirkungen.



Die günstigere Variante ist der Autokredit. Hier gibt es die niedrigeren Zinsen. Allerdings muss man dafür aber auch Abstriche machen. Der Autokredit ist zweckgebunden. Mit dem Geld darf somit nur der Wagen finanziert werden. Außerdem dient beim Autokredit der Wagen der Bank als Sicherheit. Das hat für den Autobesitzer einige Auswirkungen. Veränderungen am Fahrzeug, wie zum Beispiel das Tieferlegen oder das Anbringen von Spoiler, dürfen nur mit Zustimmung der Bank vorgenommen werden.



Außerdem dürfen wie beim Leasing Service und Reparatur nur von Vertragswerkstätten vorgenommen werden, was die Kosten für das Fahrzeug wieder in die Höhe treiben kann. Der Ratenkredit ist nicht zweckgebunden. Der Autokäufer wird sofort Eigentümer des Fahrzeugs. Veränderungen am Fahrzeug können ohne Rückfrage mit der Bank vorgenommen werden. Auch bei der Wahl der Werkstätte für Reparaturen und Service herrscht hat der Käufer freie Hand. Dies kann den klassischen Ratenkredit günstiger ausfallen lassen, obwohl die Zinsen etwas höher sind





Unsere Videoclips auf:

AM24.tv

YouTube