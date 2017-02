Ferrari Weltpremiere

Ferrari 812 Superfast



Ferrari hat sich den 87. Internationalen Auto-Salon Genf als Schauplatz für die Weltpremiere des neuen V12-Berlinetta ausgesucht: der 812 Superfast, der stärkste und schnellste Ferrari in der Geschichte der Marke.

Der neue Wagen verfügt nicht nur über eine Fülle innovativer Merkmale, er ist auch deshalb geradezu symbolträchtig, weil die V-12-Serie den offiziellen Beginn der ruhmreichen Geschichte des Cavallino Rampante im Jahr 1947 – vor 70 Jahren – markierte.

Der 812 Superfast läutet nun eine neue Ära in der Geschichte der Ferrari Zwölfzylinder ein und baut dabei auf dem wertvollen Erbe des F12berlinetta und des F12tdf auf. Gedacht ist das neue Modell für Kunden, die sich den stärksten und exklusivsten Ferrari der Serie wünschen, einen kompromisslosen Sportwagen, der ihnen auf der Straße wie auf der Rennstrecke ein berauschendes Fahrerlebnis bietet und gleichzeitig doch so komfortabel ist, dass sie ihn rundum genießen können.



Motor

Der neue 6,5-Liter-Zwölfzylinder bringt satte 800 PS auf die Straße, damit setzt der 812 Superfast den neuen Maßstab im Segment der Sportwagen mit Front-Mittelmotor. Die maximale Leistung liegt bei 8.500 U/min an undentspricht einer Literleistung von 123 PS/l. Es muss kaum betont werden, dass bisher kein anderer Sportwagen mit Frontmotor jemals auch nur in die Nähe dieser Werte gekommen ist. Sie sorgen für eine aufregende Spitzenleistung, die als exklusives Merkmal von Ferraris ruhmreichen V12-Erbe zu sehen ist.

Die Leistung des Triebwerks wird natürlich von einem kraftvollen Soundtrack begleitet, der die akustischen Stärken des vergrößerten Hubraums voll einsetzt.

Das maximale Drehmoment beträgt 718 Nm bei 7.000 U/min, wobei 80 % davon bereits bei 3.500 U/min zur Verfügung stehen. Das wirkt sich positiv sowohl auf das Fahrverhalten als auch auf die Beschleunigung selbst bei niedrigen Drehzahlen aus.

Dieses Leistungsniveau wurde zum Teil dadurch erzielt, dass erstmals bei einem Hochleistungssportwagen eine Direkteinspritzung mit 350 bar Druck eingesetzt wird, die mit variablen Ansaugrohren kombiniert wurde, deren Konzept aus den F1-Saugmotoren stammt.

Das Doppelkupplungsgetriebe des 812 Superfast weist spezielle Übersetzungen auf, die zusammen mit kürzeren Schaltzeiten beim Gangwechsel die Gasannahme noch weiter verbessern.

Fahrdynamik

Der 812 Superfast ist mit den modernsten Steuersystemen und -komponenten ausgestattet und bietet daher ein unnachahmliches Handling und eine einmalige Straßenlage. Als erster Ferrari verfügt er über eine EPS-Lenkung (Electric Power Steering), die gemäß der kompromisslosen Engineering-Philosophie von Ferrari dazu eingesetzt wird, das Potenzial der Fahrleistung des Autos voll zu nutzen. Durch die vollständige Integration in die gesamte elektronische Steuerung der Fahrdynamik – darunter die neueste Version 5.0 der patentierten Side-Slip-Control (SSC) von Ferrari – lässt sich die starke Leistung des Fahrzeugs leichter handhaben und für spannende Fahrerlebnisse voll ausreizen.

Erstmals wird hier auch mit der Software Virtual Short Wheelbase 2.0 (PCV) gearbeitet, einer Weiterentwicklung auf Basis der mit dem F12tdf gemachten Erfahrungen. Die Software sorgt jetzt für ein noch agileres Handling und eine weitere Reduzierung der Reaktionszeit.

Design und Aerodynamik

Verantwortlich für das Design des neuen 812 Superfast ist das Ferrari Styling Center. Es definiert die formale Sprache der V12-Ferraris mit Frontmotor völlig neu und unterstreicht die außergewöhnliche Leistung des Fahrzeugs durch ausgesprochen sportliche Linien und Proportionen.

Die schlanke Fließheck-Silhouette des 812 Superfast wird erzeugt durch ein Zwei-Box-Design mit hohem Heck – eine Anlehnung an den ruhmreichen 365 GTB4 von 1969. Die Gestaltung der Flanken lässt das Heck optisch kürzer erscheinen. Charakteristisches Merkmal sind die beeindruckend muskulösen Radläufe, die dem 812 Superfast auch optisch die Kraft und Aggressivität verleihen, die seinem beeindruckenden V12-Triebwerk zustehen. Die LED-Scheinwerfer sind in das Design der modellierten Lufthutzen auf der Motorhaube integriert und betonen ebenfalls den vorderen „Muskel“, der sich mit dem vorderen Radlauf vereint und ihn umspannt.

Die vier runden Rückleuchten stehen ganz in der Ferrari Tradition und heben die horizontalen Designlinien hervor. Sie verleihen dem 812 Superfast eine breite, imposante Haltung und lassen optisch sowohl den Spoiler als auch die Kabine niedriger erscheinen.

Wie bei allen Ferraris sind Design und Aerodynamik nahtlos miteinander verwoben, und diese enge Verbindung erzeugt innovative Formen und Lösungen. Zwei Beispiele: der multifunktionale Frontabschnitt mit einer Vielzahl aerodynamischer Lösungen wie etwa aktive Klappen vorne am Unterboden und die hintere Flanke mit ihrem neuen Luft-Bypass zur Erhöhung des Abtriebs.

Zur Feier des 70. Geburtstags von Ferrari erhält der Wagen eine spezielle neue Farbe: Rosso Settanta.

Innenraum

Auch der Innenraum des F152M wurde entsprechend dem extremeren Äußeren neugestaltet, geblieben aber ist der außergewöhnliche Komfort und die Geräumigkeit, die die Ferrari V12-Berlinettas mit Frontmotor schon immer ausgezeichnet haben.

Die Kabine hat jetzt einen sportlicheren, radikaleren Look – die Hauptelemente scheinen zu schweben und erzeugen damit die Wirkung von nervöser Ungeduld eines edlen Rennpferds und schlanker Eleganz. Das horizontale Armaturenbrett schmiegt sich elegant um die zentralen Luftöffnungen und verleiht dem Cockpit ein raffiniertes, modelliertes Aussehen.

Weitere Merkmale sind neue sportlichere und ergonomischere Sitze, eine neue HMI (Mensch-Maschine-Schnittstelle) mit neuem Lenkrad und Kombiinstrument sowie neueste Entwicklungen bei Infotainment- und Klimaanlage.

812 Superfast – Technische Daten

Motor

Typ V12 – 65°

Hubraum 6.496 cm3

Leistung (max.) * 588 kW (800 PS) bei 8.500 U/min

Drehmoment (max.) * 718 Nm bei 7.000 U/min

Abmessungen und Gewicht

Länge 4.657 mm

Breite 1.971 mm

Höhe 1.276 mm

Trockengewicht ** 1.525 kg

Gewichtsverteilung 47 % vorn, 53 % hinten

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit >340 km/h

0-100 km/h 2,9 s

Kraftstoffverbrauch, CO2-Emissionen***

Kraftstoffverbrauch 14,9 l/100 km (aktuell in Homologation)

CO2-Emissionen 340 g/km

* Mit 5 PS Ram-Air-Effekt

** Mit Lightweight Zubehör

*** Aktuell in Homologation. ECE+EUDC mit Standard HELE System



