News: Mercedes enthüllt die X-Klasse



Da ist er, der erste Pickup von Mercedes, die X-Klasse. Nobel, kräftig, eben der Mercedes unter den Pickups soll es sein, den die Stuttgarter nun auf die Lifestyle- sowie Arbeitswelt loslassen.



Drei Ausstattungslinien sind zu haben: Pure, Progressive und Power, sowie eine Vielzahl an Zierleisten, Stoffen, bzw. Lederarten und zwei Dachhimmelfarben. Somit ist die X-Klasse der Pickup mit der umfangreichsten Ausstattungsvielfalt.

Die Abmessungen der X-Klasse Fahrzeuglänge 5.340 mm Fahrzeugbreite 1.920 mm Fahrzeughöhe 1.819 mm Radstand 3.150 mm Ladebettlänge 1.587 mm Ladebettbreite 1.560 mm Ladebetthöhe 474 mm Maximale Zuladung 1.042 kg Anhängelast gebremst (je nach Motorisierung und Ausstattung) 1.650–3.500 kg

Zu den Zusatzausstattungen werden 360 Grad Kamera, LED Scheinwerfer und einiges an Multimedia- und Konnektivitätsausstattung gehören.

Bei den Motoren brüstet sich Mercedes ebenfalls den Klassenstärksten im Angebot zu haben, hier treten drei Dieselvarianten in Erscheinung.

Die Dieselvarianten werden als X220d mit 120kW/ 163 PS, X250d mit 140kW/ 190 PS jeweils mit manuellem 6-Ganggetriebe oder wahlweise 7G-tronic Automatik und als X 350d V6 Diesel mit 190kW/258 PS und 7G-tronic Automatik zu haben sein, letzterer soll dann, laut Mercedes der Stärkste im Segment der Midsize Pickups sein. Die Benzin Variante X200 wird 122kW / 165 PS leisten kommt aber in Europa nicht auf den Markt.

Beim Fahrwerk soll der Pickup auch brillieren, hier kommen rundherum Schraubenfedern zum Einsatz. Die Hinterachse besteht aus einer Multilenkerachse mit Starrachsanteil. Scheibenbremsen rundherum gehören für Mercedes zum guten Ton. So soll die X-Klasse nicht nur Off- sondern auch On-Road eine gute Figur machen.

Bei klassischen Pickups sorgen Blattfedern für eine hohe Zuladung, die X-Klasse soll dennoch 1,1 Tonnen aufnehmen können. Die Maximale Anhängelast ist mit 3,5 t angegeben.



Untergrund



Der zuschaltbare Allradantrieb 4MATIC, der in den Dieselmodellen X 220 d 4MATIC und X 250 d 4MATIC verfügbar ist, meistert jedes Gelände. Mit ihm können die Vorderräder je nach Terrain elektrisch zu- und abge­schaltet werden. Mitte 2018 bietet Mercedes-Benz seinen Pickup auch mit permanentem Allradantrieb an. Damit gewährleistet die X-Klasse auch bei voller Geschwindigkeit auf der Straße maximale Performance und Traktion. Der permanente Allradantrieb 4MATIC wird ausschließlich in Verbindung mit dem Sechszylindermotor angeboten. Im Gelände haben beide 4MATIC-Varianten dank Low-Range-Untersetzung und optionaler Differenzialsperre an der Hinterachse dieselbe souveräne Durchsetzungskraft. Serienmäßig ist bei allen Allradmodellen die Bergabfahrhilfe DSR (Downhill Speed Regulation) an Bord.

Markteinführung in Europa wir November 2017 sein, die Preise sollen bei 37.294 € beginnen, Preise der Zusatzausstattungen sind noch nicht bekannt.