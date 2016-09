US News: 2017 RAM 1500 Night



Nicht nur in den USA erfreut sich der RAM immer größerer Beliebtheit, auch in Europa ist er immer öfter anzutreffen. Nun steht Modelljahr 2017 vor der Tür. Wir verraten, was es Neues gibt.



Das Modelljahr 2017 gestaltet sich zurückhaltend, große Änderungen gibt es nicht. Eine neue Edition kommt hinzu: der RAM 1500 Night. Eigentlich ein modifiziertes Sport Modell: schwarzer Grill, Heckklappe mit großem RAM Schriftzug, schwarze Felgen und Trittbretter, alle Embleme in schwarz gehalten.

Zu hoffen bleibt, dass auch im RAM die vierte Generation des Uconnect 8.4 Navigationssystems verbaut wird, dann kommt nämlich endlich Apple CarPlay und Android Auto, was die Geräte um einiges erweitern würde.

Auf der Motorenseite bleibt alles unverändert, der RAM 1500 wird mit 3 Motorisierungen angeboten:

3.0 V6 EcoDiesel mit 179 kW / 240 PS und 569 Nm Drehmoment.

3.6 V6 Pentastar Benziner mit 224 kW / 305 PS und 364 Nm Drehmoment

5.7 V8 Hemi Benziner mit 295 kW / 401 PS und 556 Nm Drehmoment

Getriebeseitig bleibt es bei 8 Gang Automatikgetrieben: Im Pentastar das 845RE in den anderen Varianten die 8HP70, beide von ZF.

Preise und genaue Ausstattungen werden wohl eher Ende des Jahres bekannt, hier hilft dann ein US Autohändler weiter.

