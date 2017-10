Neue Hyundai i30 und i30 Kombi mit weiteren Bestelloptionen





•Einstiegsbenziner mit 74 kW/100 PS zusätzlich in Ausstattungslinien Trend verfügbar

•i30 1.4 Trend ab 20.050 Euro, i30 Kombi 1.4 Trend ab 21.050 Euro ab sofort bestellbar

•Attraktive Optionen und Pakete in Kombination mit dem Einstiegsbenziner





Hyundai erweitert das Angebot seines Bestsellers i30 um eine weitere Ausstattungs-/Motorkombination. Ab sofort sind der Hyundai i30 und der Hyundai i30 Kombi mit dem 74 kW/100 PS starkem Einstiegsbenziner (Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai i30 1.4 Trend: innerorts 6,8 l, außerorts 4,9 l, kombiniert 5,6 l; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 130. CO2-Effizienzklasse: C. Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai i30 1.4 Kombi Trend: innerorts 7,0 l, außerorts 5,1 l, kombiniert 5,8 l; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 136 g/km. CO2-Effizienzklasse: C.) zusätzlich in der Ausstattungslinie Trend bestellbar.

Standen für diesen Motor bisher sowohl beim Fünftürer als auch beim Kombi die beiden Ausstattungslinien Pure und Select zur Verfügung, erweitert nun die Ausstattungsvariante Trend das Angebot. Der Grundpreis für den Fünftürer als Trend inklusive 6-Gang-Schaltgetriebe liegt bei 20.050 Euro, für den Kombi bei 21.050 Euro. Für einen attraktiven Aufpreis von jeweils lediglich 1.750 Euro gegenüber dem Select erhält der Kunde einen geldwerten Vorteil durch höherwertige Ausstattung.

So rollt der Hyundai i30 Trend nicht nur auf 16-Zoll-Leichtmetallrädern vor, sondern bietet unter anderem elektrische Fensterheber vorne und hinten, variablen Ladeboden im Gepäckraum, Mittelarmlehne in der Rückbank mit Durchlademöglichkeit, Sitzheizung vorne und beheizbares Lederlenkrad. Ebenfalls beim Trend serienmäßig an Bord: Das Funktions-Paket, das die Einparkhilfe hinten, die Mittelarmlehne vorne sowie eine elektrisch einstellbare Lendenwirbelstütze für den Fahrersitz beinhaltet. Der Kombi bietet zusätzlich Dachreling und Sicherheitstrennnetz im Gepäckraum.

Wer seinen Hyundai i30 Trend weiter individualisieren möchte, kann zusätzlich 17-Zoll-Bereifung, Voll-LED-Scheinwerfer, das Digital-Paket inklusive Rückfahrkamera, digitalem Radioempfang und kabelloser Ladefunktion für Smartphones wählen. Zwei weitere Pakete sind ab sofort für den Einstiegsbenziner erhältlich und runden das Angebot ab: In dem Navigations-Paket sind eine Verkehrszeichenerkennung sowie die Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto enthalten. Zudem kann für den Hyundai i30 Trend das Komfort-Paket mit 2-Zonen-Klimaautomatik, Smart-Key-System, Umfeldbeleuchtung, Regensensor und wärmedämmender Frontscheibe bestellt werden.

Im Rahmen der bis 31. Dezember 2017 gültigen Aktion „Green Deal“ erhält der Käufer eines Hyundai i30 oder Hyundai i30 Kombi bei Abgabe eines alten Diesel-Pkw einen Nachlass von 5.000 Euro auf den Kaufpreis. Darüber hinaus bekommt der Kunden bei Inzahlunggabe eines Euro 4-Dieselmodelles beim teilnehmenden Händler zusätzlich einen marktgerechten Zeitwert für das Altfahrzeug angerechnet.

***

Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai i30 1.4 Trend: innerorts 6,8 l, außerorts 4,9 l, kombiniert 5,6 l; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 130. CO2-Effizienzklasse: C

Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai i30 1.4 Kombi Trend: innerorts 7,0 l, außerorts 5,1 l, kombiniert 5,8 l; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 136 g/km. CO2-Effizienzklasse: C

Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai i30 Kombi: innerorts 7,0-4,1, außerorts 5,1-3,5, kombiniert 5,8-3,7; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 136-96; CO2-Effizienzklasse: C-A+.

Kraftstoffverbrauch in l/100 km für den Hyundai i30 Fünftürer: innerorts 6,8-4,0, außerorts 5,0-3,5, kombiniert 5,6-3,6; CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 130-95; CO2-Effizienzklasse: C-A+.

Angaben gemäß den amtlichen Messverfahren.