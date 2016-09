Drei Kia-Neuheiten in Paris



Rio, Soul und Carens



Auf dem Pariser Autosalon wird der neue Kia Rio erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Darüber hinaus präsentiert die Marke in Paris die überarbeiteten Versionen des Kia Carens sowie des Kia Soul, dessen Antriebspalette künftig auch einen leistungsstarken T-GDI-Motor beinhaltet.





Neuer Kia Rio: Markantes Design, viel Platz, effizienter Turbobenziner



Der Kia Rio ist der internationale Bestseller der Marke: 2015 verkaufte Kia weltweit rund 473.000 Einheiten des B-Segment-Modells. Das entspricht 16 Prozent des Gesamtabsatzes. Die vierte Generation des Kia Rio präsentiert sich mit einem markanten neuen Außendesign, hohem Komfort, vielen praktischen Qualitäten, modernsten Sicherheits- und Vernetzungstechnologien sowie einem ansprechenden Fahrverhalten und einem agilen Handling.



Das Außen- und Innendesign wurde von den Kia-Designzentren in Frankfurt und Irvine (Kalifornien) in enger Zusammenarbeit mit dem Hauptdesignzentrum der Marke im koreanischen Namyang entwickelt. Der neue Kia Rio zeigt mit seinen klaren, gefälligen Linien einen eigenständigen Auftritt und einen im Vergleich zum Vorgänger reiferen Charakter. Mit seinem großzügigen, fahrerfokussierten Interieur gehört das neue Kia-Modell zu den geräumigsten Fahrzeugen seines Segments. Das gilt sowohl für das Platzangebot auf den Vorder- und Rücksitzen als auch für das Gepäckraumvolumen (325 Liter).



In der vierten Generation des Kia Rio kommen neueste Technologien zum Einsatz. So lassen sich durch Android Auto™ und Apple CarPlay™ kompatible Smartphones mit dem Infotainmentsystem des Fahrzeugs verbinden. Und als erstes B-Segment-Modell verfügt der neue Kia Rio über einen autonomen Notbremsassistenten mit Fußgängererkennung.



Die Antriebspalette des Kia Rio mit verschiedenen Benzin- und Dieselmotoren wurde in der vierten Generation um ein modernes Downsizing-Triebwerk erweitert: einen 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbobenziner mit Direkteinspritzung (T-GDI)**. Dabei profitieren die Käufer neben der hohen Effizienz und den niedrigen Emissionswerten auch von der leichten Bauweise des Motors. Denn das niedrigere Gewicht der Fahrzeugfront und die daraus resultierende geringere Massenträgheit ermöglichen ein dynamischeres Fahrverhalten in Kurven.



Der neue Kia Rio wird im Kia-Werk Sohari in Korea produziert und kommt sowohl in Europa als auch weltweit im ersten Quartal 2017 in den Handel.



Kia Soul: Robusterer Auftritt, neue Stil-Varianten, moderne Technologien



Das kultig-kantige Crossover-Modell Kia Soul wird künftig auch in einer 150 kW (204 PS) starken Sportversion* angeboten, die in 7,8 Sekunden von null auf 100 Stundenkilometer beschleunigt. Der 1,6-Liter-Turbobenziner (T-GDI) der neuen Topmotorisierung ist mit dem 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe von Kia kombiniert, dessen Fahrdynamik sich durch die dreistufige Fahrmodus-Wahl (Eco / Normal / Sport) noch steigern lässt. Mit einer kraftvolleren Frontoptik, einem speziellen 18-Zoll-Felgendesign und einer Doppelauspuffanlage zeigt sich die Sportversion auch im äußeren Auftreten betont dynamisch. Dem Interieur geben das Sportlenkrad, die neu designten grau-schwarzen Sitzbezüge in Stoff-Leder-Kombination mit orangen Nähten sowie weitere orangefarbene Akzente eine sportlich-exklusive Note.



Überarbeitet wurde zum Modelljahr 2017 auch das Design des Grundmodells, das durch die Unterfahrschutze in Metalloptik vorn und hinten noch robuster auftritt. Hinzu kommen ein modifizierter Kühlergrill, neue Farbtöne und Zweifarblackierungen sowie zwei Pakete mit exklusiven Designelementen, die unter anderem den SUV-Charakter des Modells betonen. Das überarbeitete Interieur präsentiert sich mit neuen Sitzbezügen und Farbakzenten, Oberflächen in Hochglanzschwarz und Metalloptik sowie neuen Infotainmentsystemen, die durch Android Auto™ und Apple CarPlay™ beste Voraussetzungen zur Smartphone-Integration bieten. Die Sicherheitsausstattung des überarbeiteten Kia Soul umfasst zwei neue Fahrerassistenzsysteme, die auf der Autobahn und beim Rückwärtsfahren die toten Winkel überwachen: einen Spurwechselassistenten mit Blind Spot Detection (BSD) und einen Querverkehrwarner (Rear Cross Traffic Alert, RCTA).



Kia Carens: Hochwertiges Interieur mit Konnektivität und Konzertklang



Der Kia Carens präsentiert sich im Modelljahr 2017 mit einem kraftvolleren Außendesign. Neu gestaltet wurden unter anderem Front- und Heckstoßfänger, Nebelscheinwerfer, der Kühlergrill, die 16 bis 18 Zoll großen Leichtmetallfelgen und die Rückleuchten, die eine charakteristische Lichtsignatur aufweisen.



Weiter aufgewertet wurde das Interieur des geräumigen, bis zu siebensitzigen Familienautos. Neue Sitzbezüge veredeln den Innenraum ebenso wie Akzente in Hochglanzschwarz und das Armaturenbrett mit Karboneffekt-Oberfläche. Das neue Navigationssystem verfügt standardmäßig über den Multimediadienst Kia Connected Services. Durch Android Auto™ und Apple CarPlay™ lassen sich zudem kompatible Smartphones leicht integrieren und über den Navigations-Touchscreen bedienen. Für Konzertklang sorgt das neue JBL® Premium-Soundsystem, und die Sicherheitsausstattung wurde unter anderem um einen Spurwechselassistenten mit Blind Spot Detection (BSD), einen Querverkehrwarner (Rear Cross Traffic Alert, RCTA) und eine Verkehrszeichenerkennung erweitert.





