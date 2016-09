Gefahren: Land Rover Discovery MY16

Modelljahr 2016 Land Rover Discovery Sport



Kaum auf dem Markt, wird der, bereits 100.000-mal verkaufte Freelander Nachfolger auch schon Modellgepflegt. Neue Motoren, zusätzliche Ausstattungsmerkmale, alles das konnten wir bereits erfahren.



Ingenium Motoren nennt Land Rover die neue Diesel-Reihe. Zwischen 20 und 30 kg wurden allein an Gewicht eingespart, die Verbräuche sollen zwischen 4,9 und 5,3 Liter im Mix liegen. Zwei Leistungsstufen sind verfügbar: 110 kW(150 PS) und 132 kW (180 PS). Wählt man die starke Variante mit Frontantrieb ist e-Capability bereits serienmäßig bei den anderen Varianten muss man es hinzuwählen. Erkennbar am blauen „Sport“ Schriftzug zeichnen sich diese Modelle durch noch mehr Sparsamkeit aus. Es kann somit ein Minimum von 119 g/km erreicht werden. Erzielt wird die Einsparung mit 18-Zoll Rädern mit geringem Rollwiderstand sowie einem länger übersetztem Getriebe und einer veränderten Motorabstimmung. Die neuen Motoren sind eine komplette Eigenentwicklung des Jaguar Land Rover Konzerns, produziert werden sie in einem, für 675 Millionen Euro neu gebautem Werk in den britischen West Midlands.

Gekoppelt werden diese Motoren an ein 6-Gang Schaltgetriebe oder eine 9-Gang Automatik von ZF, die übrigens 7,5 kg leichter ist, als das Handschaltgetriebe.

Man kann zwischen drei Antriebsvarianten wählen: Frontantrieb, permanenter Allrad und dem neuen Driveline System, das automatisch zwischen Zwei- und Vierradantrieb wechselt.

Eine weitere Neuerung erfuhr auch die Mehrlenkerhinterachse durch deren geschickte Raumnutzung das, in dieser Klasse einzigartige Sitzkonzept 5+2 ermöglicht werden konnte, auch die Ladekante konnte sehr niedrig gehalten werden.

Im Innern wurde auch am Entertainment gefeilt, so hält nun das neu konzipierte Incontrol Touch System mit 8 Zoll-Touchscreen Einzug in den Discovery Sport. Das System lässt sich mit allerlei Optionen bestellen, so kann man für digitalen Radioempfang DAB+ ordern, auch TV-Empfang ist machbar sowie das Dual-View System, dass das Betrachten von zwei Bildern aus verschiedenen Blickwinkeln erlaubt und zu guter Letzt das Meridian Soundsystem mit 825 Watt und 17 Lautsprechern.

Auch einen Wifi Hotspot kann man nun bestellen, dazu gibt es dann noch eine Smartphone App

Zum Modelljahr 2016 wurde das Angebot auch um Ausstattungfeatures wie dem „All-Terrain Progress Control“ System, einer elektrischen Heckklappe mit Gestensteuerung. Auch ein Headup Display ist zu haben.

Eine erste Ausfahrt konnte demonstrieren, was die Motoreningenieure geleistet haben. Der Ingenium Diesel geht gleich von unten heraus ordentlich zur Sache. Die 9-Gangautomatik findet immer den passenden Gang und schaltet zügig durch die Gänge ohne dabei aufgeregt zu wirken, was 9 Gänge vermuten lassen könnten.

Insgesamt passt das Paket des Discovery Sport, Modelljahr 2016 lässt kaum noch Wünsche offen, also auf zum Land Rover Händler und Probefahrt vereinbaren.

Der Einstiegspreis liegt bei 32.850 €



ke