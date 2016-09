Neuvorstellung: E-Klasse T-Modell BR 213 geht an den Start

Im Herbst 2016 erscheint nun auch die Kombiversion der Mercedes E-Klasse, das T-Modell.

Mercedes spricht von der Intelligentesten E-Klasse, warum das so sein soll, wollen wir kurz erläutern.





Was macht einen Kombi Intelligent?

Ganz einfach, der Laderaum, bzw. dessen Konzeption. So hat Mercedes eine Neuerung verbaut, eine Rückenlehne, die sich um 10 Grad steiler stellen lässt, so ist die Rückbank weiterhin nutzbar und das Kofferraum Volumen steigt nochmals um 30 Liter. Insgesamt hält die E-Klasse dann 670 – 1820 Liter Laderaum – in Ihrem Segment somit den größten- bereit. Die Rückbank ist zudem, wie gewohnt 40:20:40 klappbar, was auch recht praktisch ist.

Die bewährte, elektrische Laderaumabdeckung, die beim Öffnen automatisch nach oben fährt und zudem noch ein Sicherheitsnetz beherbergt ist natürlich auch an Bord.

Serienmäßig gibt es beim T-Modell eine elektromechanische Heckklappe, die sich auf Wunsch auch Kickbewegung des Fußes öffnen und schließen lässt, das nennt sich HANDS-FREE ACCESS welches zum KEYLESS-GO Paket gehört. Das Ganze funktioniert auch, wenn man die elektrische Anhängevorrichtung mit geordert hat. Diese verfügt über ESP-Anhängerstabilisierung und einem Seitenwind-Assistenten. Zudem wurden am Kugelkopf noch zwei Bolzen angebracht, diese erlauben die Montage eines speziellen Fahrradträgers, der dann 100kg auf die Waage bringen darf.

Weiterhin gehört auch die serienmäßige Luftfederung an der Hinterachse zum Paket. Die Zuladung kann so bis zu 745kg betragen, die Anhängelast bis zu 2.100 kg, jeweils Modellabhängig.

Das E-Klasse T-Modell wird es zunächst mit 2 Benzinmotoren als E 200 (135kW/184PS) und E 250 (155kW/211 PS) sowei dem Diesel E 220 d (143kW /194 PS) geben. Im vierten Quartal kommen dann noch der E 200d (110kW / 150PS), der große Sechszylinder-Diesel E 350 d (190 kW / 258 PS) sowie der E400 4Matic Benziner (245 kW / 333 PS). Zur Markteinführung kommen alle Modelle mit der neuen Neungang-Automatikgetriebe 9G-TRONIC.

Ebenfalls im vierten Quartal rollt die erste Performance Variante zum Händler, das Mercedes-AMG E 43 4Matic T-Modell. Es kommt mit 295kW /401 PS aus einem 3.0-Liter-Biturbomotor, verkürzten Schaltzeiten der 9G-Tronic sowie dem Allradantrieb AMG Performance 4MATIC sowie dem AMG Sportfahrwerk.

hier die Daten im Überblick:

Die Modellpalette im Überblick:

E 200 d E 220 d E 350 d Zylinder Zahl/Anordnung 4/R 4/R 6/V Hubraum (cm3) 1.950 1.950 2.987 Nennleistung

(kW/PS bei 1/min) 110/150 bei 3.800 143/194 bei 3.800 190/258 bei 3.400 Nenndrehmoment

(Nm bei 1/min) 360 bei 1.600-2.800 400 bei 1.600-2.800 620 bei 1.600-2.400 Verbrauch NEFZ

(l/100 km) kombiniert 4,2 4,2 5,4 CO2-Emission kombiniert (g/km) 109 109 140 Effizienzklasse A+ A+ A Beschleunigung

0-100 km/h (s) 8,7 7,7 6,0 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 217 235 250

Angaben für Version mit 9G-TRONIC

E 200 E 250 E 400 4MATIC E 43 4MATIC Zylinder Zahl/Anordnung 4/R 4/R 6/V 6/V Hubraum (cm3) 1.991 1.991 3.498 2.996 Nennleistung

(kW/PS bei 1/min) 135/184 bei 5.500 155/211 bei 5.500 245/333 295/401 bei 6.100 Nenndrehmoment

(Nm bei 1/min) 300 bei 1.200-4.000 350 bei 1.200-4.000 480 520 bei 2.500-5.000 Verbrauch NEFZ

(l/100 km) kombiniert 6,2 6,2 7,9 8,4 CO2-Emission kombiniert (g/km) 138 138 180 192 Effizienzklasse B B C D Beschleunigung

0-100 km/h (s) 8,1 7,2 5,4 4,7 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 231 243 250* 250*

Angaben für Version mit 9G-TRONIC,*elektronisch begrenzt