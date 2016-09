Mercedes-AMG NEWS: Zwei neue Roadstervarianten des AMG GT



Im wahrsten Sinne des Wortes bringt Mercedes-AMG frischen Wind in die GT Baureihe: Zwei Roadster, der AMG GT Roadster und der AMG GT C Roadster sorgen dafür.



Der AMG GT C Roadster bringt die meisten Neuerungen mit, so ist er der Leistungsstärkere: Sein 4.0 V8 Biturbo leistet 410 kW / 557 PS und 680 Nm Dremoment. Er kommt auch mit einigen Feinheiten des, kürzlich vorgestellten AMG GT R daher, so ist die Hinterachse aktiv mitlenkend und es ist ein elektronisches Sperrdifferenzial verbaut, der GT Roadster verfügt hier über ein rein mechanisches Sperrdifferenzial. Dazu kommt noch das AMG RIDE CONTROL Sportfahrwerk, beides zusammen ergibt Fahrdynamik auf höchstem Niveau. Auch optisch sieht man dem AMG GT C den Platzhirschen an: Die hinteren Kotflügel sind weiter ausgestellt, um der breiteren Spurweite sowie den breiteren Rädern genug Platz zu verschaffen, was für höhere Kurvengeschwindigkeiten und bessere Traktion sorgt.

Natürlich darf eine schaltbare Performance-Abgasanlage - die den V8 noch mehr betont - nicht fehlen.

Den Einstieg in die AMG GT Roadsterwelt stellt der AMG GT Roadster dar, ebenfalls mit Biturbo V8 allerdings etwas in der Leistung gedrosselt, er liefert 350 kW / 476PS und 630Nm an die Hinterachse ab.

Übertragen wird die Leistung bei beiden Modellen über das AMG SPEEDSHIFT DCT 7 Gang Doppelkupplungsgetriebe.

Die Daten im Überblick:

Mercedes-AMG GT Roadster Mercedes-AMG GT C Roadster Motor 4,0-Liter-V8 mit Direkteinspritzung und Biturbo-Aufladung 4,0-Liter-V8 mit Direkteinspritzung und Biturbo-Aufladung Hubraum 3982 cm3 3982 cm3 Leistung 350 kW(476 PS) bei 6000/min 410 kW (557 PS) bei

5750-6750/min Max. Drehmoment 630 Nm bei

1700-5000/min 680 Nm bei 1900-5750/min Antrieb auf die Hinterräder auf die Hinterräder Getriebe AMG SPEEDSHIFT DCT 7‑Gang Doppelkupplungsgetriebe AMG SPEEDSHIFT DCT 7‑Gang Doppelkupplungsgetriebe Kraftstoffverbrauch kombiniert 9,4 l/100 km 11,4 l/100 km CO2-Emissionen kombiniert 219 g/km 259 g/km Effizienzklasse G G Gewicht (DIN/EG) 1595 kg*/1670 kg** 1660 kg*/ 1735 kg** Leistungsgewicht 3,35 kg/PS 2,98 kg/PS Beschleunigung

0-100 km/h 4,0 s 3,7 s Höchstgeschwindigkeit 302 km/h 316 km/h Hinterachs-Sperrdifferenzial mechanisch elektronisch geregelt Fahrwerk AMG Sportfahrwerk AMG RIDE CONTROL Sportfahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung Räder vorn / hinten 9,0 J x 19 / 11 J x 19 9,0 J x 19 / 12,0 J x 20 Reifen vorn / hinten 255/35 R 19 /

295/35 R 19 265/35 R19 /

305/30 R 20 Bremsscheiben vorn/hinten 360 mm/360 mm 390 mm/360 mm Fahrprogramme vier: C, S, S+, I fünf: C, S, S+, I, RACE

*Leergewicht fahrfertig nach DIN ohne Fahrer;

**Leergewicht fahrfertig nach EG inkl. Fahrer (75 kg)