Das neue S-Klasse Coupé und das neue S-Klasse Cabriolet

Verkaufsstart für die Traumwagen

Mit ihrem unverwechselbaren Design und Materialien mit höchster Wertanmutung im Innenraum verkörpern das neue S Klasse Coupé sowie das Cabriolet modernen Luxus. Das weiterentwickelte Design vermittelt noch mehr Sportlichkeit und inszeniert die technische Kompetenz. Auch Mercedes-AMG hat seine S Klasse Coupés und Cabriolets mit zahlreichen technischen und optischen Highlights aktualisiert. Das S 63 4MATIC+ Coupé (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,3 l/100 km; CO2 Emissionen kombiniert: 211 g/km) ist zum Marktstart zudem als exklusive Yellow Night Edition erhältlich. Die ersten neuen S Klasse Zweitürer können ab sofort zu Preisen ab 101.655,75 Euro bestellt werden und rollen Ende Januar 2018 zu den europäischen Händlern.

Als Mitglieder der großen und erfolgreichen S Klasse Familie profitieren Coupé und Cabrio von den umfassenden Neuerungen, die erst kürzlich bei der Limousine eingeführt wurden. Dazu gehören neue oder in ihren Funktionen erheblich erweiterte Fahrassistenzsysteme, das moderne Bedien- und Anzeigekonzept mit Widescreen-Cockpit und neuer Lenkradgeneration, die ganzheitliche ENERGIZING Komfortsteuerung und die jüngste Infotainment-Generation.

In Kombination mit dem serienmäßigen LED Intelligent Light System ist ein einzigartiger Frontscheinwerfer mit insgesamt 47 Swarovski-Kristallen erhältlich (3.332 Euro). 17 eckige Kristalle bilden dabei das fackelförmige Tagfahrlicht, 30 runde den Blinker. Exklusiv den beiden Zweitürern vorbehalten sind serienmäßige Heckleuchten in OLED-Technologie („organic light emitting diode“). Bei dieser Technologie werden hauchdünne Schichten aus organischen Materialien auf eine Glasplatte aufgedruckt und zum Leuchten gebracht. Das Ent- und Verriegeln des Fahrzeuges wird zusätzlich durch eine animierte dynamische Lichtsequenz mit anschließendem Hochdimmen des Schlusslichts hervorgehoben.

Zahlreiche neue oder grundlegend überarbeitete Assistenten bündelt das optionale Fahrassistenz-Paket (2.737 Euro; serienmäßig bei Mercedes-AMG S 65 Coupé und Cabriolet). Der Aktive Abstands-Assistent DISTRONIC und der Aktive Lenk-Assistent unterstützen den Fahrer beim Abstandhalten und Lenken jetzt noch komfortabler; die Geschwindigkeit wird nun in Kurven oder vor Kreuzungen automatisch angepasst. Hinzu kommen ein Ausweich-Lenk-Assistent, ein erheblich verbesserter Aktiver Spurhalte-Assistent sowie Zusatzfunktionen beim Aktiven Nothalt-Assistenten. PRE SAFE® PLUS

ist im Fahrassistenz-Paket ebenfalls enthalten, es berücksichtigt auch Gefahrensituationen, die durch den Folgeverkehr verursacht werden,

wie zum Beispiel einen Heckaufprall.

Das neue S-Klasse Cabrio ist auf Wunsch mit dem automatischen Windschutz-System AIRCAP erhältlich (1.178,10 Euro; serienmäßig bei Mercedes-AMG S 65 Cabriolet). Dieses kann auf Knopfdruck ausgefahren werden und verringert die Turbulenzen im Innenraum. AIRCAP besteht aus zwei Komponenten: einer um sieben Zentimeter ausfahrbaren Windlamelle mit Netz im Frontscheibenrahmen und einem ebenso ausfahrbaren Windschott mit konvexer Kontur und Edelstahlzierblende hinter den Rücksitzen. Als Sonderausstattung ist ferner ein Windschott (773,50 Euro) verfügbar.

Ebenfalls auf Wunsch an Bord: die Kopfraumheizung AIRSCARF (773,50 Euro). Sie verlängert die Cabriolet-Saison, indem sie das Fahren mit offenem Verdeck auch bei niedrigen Außentemperaturen komfortabel ermöglicht. Die patentierte Kopfraumheizung lässt temperierte Luft aus den Kopfstützen an den Nacken von Fahrer und Beifahrer strömen.

Eine Neuheit beim Thema Komfort und Wellness im Innenraum ist die ENERGIZING Komfortsteuerung mit sechs Programmen, die verschiedene Komfortfunktionen zu einem stimmigen Paket bündeln. Dadurch steigen Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit während der Fahrt bzw. bei einem Stopp. Die ENERGIZING Komfortsteuerung ist in Kombination mit dem AIR-BALANCE Paket (440,30 Euro) und der neuen erweiterten Ambientebeleuchtung mit 64 Farben und 10 Farbwelten (476 Euro) erhältlich und kostet 238 Euro.

Serienmäßig verfügen alle S-Klasse Coupés und Cabriolets über das Infotainmentsystem COMAND Online der neuesten Generation sowie über das Smartphone Integrationspaket. Damit können Apples Smartphone-basiertes Infotainmentsystem CarPlay™ sowie Googles Android Auto genutzt werden. Wird ein entsprechendes Smartphone per USB angeschlossen, so kann der Kunde auf Wunsch auf die CarPlay™ oder Android Auto Oberfläche umschalten.

Mercedes-AMG: Exklusive Yellow Night Edition für das S 63 Coupé

Zum Marktstart ist das S 63 4MATIC+ Coupé für sechs Monate als exklusive Yellow Night Edition ab 202.121,50 Euro erhältlich. Das wahlweise in selenitgrau magno oder optional in nachtschwarz magno lackierte Sondermodell ist dezent durch einen gelben Zierstreifen an den Außenspiegelgehäusen gekennzeichnet.

Den exklusiven Eindruck unterstreichen die 7-Speichen-Leichtmetallräder in schwarz matt mit glanzgedrehten Felgenhörnern sowie die gelb lackierten Bremssättel der AMG Keramik Hochleistungs-Verbundbremsanlage, die bei der Edition serienmäßig ist.

Den besonderen Charakter der Yellow Night Edition betonen darüber hinaus das Aerodynamikpaket mit vergrößertem Frontsplitter in Hochglanzschwarz (im Carbon-Paket in Carbon) und Abrisskante auf dem Heckdeckel in Hochglanzschwarz (im Carbon-Paket in Carbon) sowie die folierten AMG Racingstreifen auf den Fahrzeugseiten.





Auch das Interieur ist durch gelbe Akzente geprägt: Sie zieren die AMG Sportsitze vorn und die Sitze hinten, das AMG Performance Lenkrad mit 12 Uhr-Markierung, die Instrumententafel, die Bordkanten, die Türmittelfelder, die Armauflagen, die Mittelkonsole vorn und hinten sowie die Fußmatten. Das Edition-Emblem im Lenkrad-Einleger weist auf die besondere Ausstattung hin. Zierteile in AMG Carbon matt/Klavierlack schwarz runden den Auftritt ab.





Serienmäßig ist das Exklusiv-Paket an Bord. Es umfasst unter anderem die Polsterung in Leder Exklusiv Nappa mit Sitzgrafik im AMG-typischen Rautendesign und platzierter Perforation sowie Instrumententafel-Oberteil, Mittelarmlehne, Armlehnen vorn und hinten sowie Türmittelfelder in Leder Nappa mit Kontrastziernähten, AMG Plaketten in den vorderen und hinteren Sitzlehnen, beleuchtete AMG Einstiegsleisten und spezielle AMG Fußmatten.





Coupé S 450 4MATIC S 560 (4MATIC) AMG S 63 4MATIC+ AMG S 65 Zylinder Zahl/Anordnung 6/V 8/V 8/V 12/V Hubraum (cm3) 2.996 3.982 3.982 5.980 Nennleistung (kW/PS) 270/367 345/469 450/612 463/630 Nenndrehmoment (Nm) 500 700 900 1.000 Verbrauch (l/100 km), 9,2-8,9 8,3-8,0

(9,0-8,7) 9,3 11,9 CO 2 -Emission(g/km)2,3 208-204 188-183

(202-197) 211 279 Preise ab (Euro)2, 101.655,75 127.942,85

(131.750,85) 177.310,00 249.305,00

Cabriolet AMG S 65 Zylinder Zahl/Anordnung 12/V Hubraum (cm3) 5.980 Nennleistung (kW/PS) 463/630 Nenndrehmoment (Nm) 1.000 Verbrauch (l/100 km) 12,0 CO 2 -Emission(g/km)3 272 Preise ab (Euro)4 257.456,50