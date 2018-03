Das neue C-Klasse Coupé und Cabriolet





Die Zweitürer der C-Klasse sind jetzt noch sportlicher





Nur wenige Wochen nach der Weltpremiere von Limousine und T‑Modell präsentieren sich mit Coupé und Cabriolet auch die Zweitürer der C‑Klasse in neuer Bestform. Mit geschärftem Design, digitalem Cockpit und DYNAMIC BODY CONTROL Fahrwerk wurden Sportlichkeit und Fahrspaß gesteigert. Neue, zum Teil mit 48‑Volt-Technik (EQ Boost) ausgerüstete Vierzylindermotoren sowie der Mercedes-AMG C 43 4MATIC (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 9,8-9,2 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 223-212 g/km) mit nun 287 kW (390 PS) unterstreichen die dynamische Natur dieser besonders emotionalen C‑Klasse Vertreter. Auf der New York International Auto Show feiern Coupé und Cabriolet ihre Weltpremiere. Zu den Vertriebspartnern kommen die Zweitürer ab Juli.



Zum Geheimnis des C-Klasse Erfolgs gehört die breitgefächerte Modellpalette, die auch zwei sportliche Zweitürer umfasst: Das Ende 2015 eingeführte Coupé und das seit Sommer 2016 erhältliche Cabriolet sprechen Herz und Verstand gleichermaßen an. Das Design der Fahrzeuge ist einer der Hauptkaufgründe in Europa. Beide Modelle werden im Mercedes-Benz Werk Bremen produziert.

Kurz nach Limousine und T-Modell profitieren auch die Zweitürer von umfangreichen Überarbeitungen. Hier die wichtigsten Aufwertungen in der Übersicht:

Neue Vierzylinder-Motoren, zum Teil mit in diesem Segment einzigartigem 48‑V-Bordnetz (EQ Boost) für sportlichen Fahrspaß bei hoher Effizienz

Weiterentwicklung des sportlichen Designs insbesondere an Front und Heck, neue Leichtmetallräder, neue Farben

Jetzt serienmäßige LED High Performance-Scheinwerfer mit neuem Design oder optional MULTIBEAM LED Scheinwerfer mit ULTRA RANGE Fernlicht

Aufgewertetes Interieur mit digitalem Cockpit (31,2 cm/12,3‘‘), größeres Media-Display (26 cm/10,25“), neues Multifunktionslenkrad mit Touch Control Buttons. Viele Möglichkeiten zur Individualisierung, z.B. durch neue offenporige Zierelemente

Lounge-Atmosphäre dank Ambientebeleuchtung mit nun 64 Farben und ENERGIZING Komfortsteuerung zur Steigerung von Wohlbefinden und Fitness

Zusätzliches Soundsystem mit neun Lautsprechern und einer Leistung von 225 Watt als neue Sonderausstattung zwischen dem Standard-Soundsystem und dem Burmester® Surround-Soundsystem

Individuell gestaltbares Fahrerlebnis mit neuem DYNAMIC BODY CONTROL Fahrwerk mit dreistufig veränderbarer Dämpfungscharakteristik und Sport-Direktlenkung oder Luftfederung AIR BODY CONTROL

Zukunftsweisende Sicherheit dank neuester Fahrassistenz-Systeme von Mercedes-Benz mit S‑Klasse Funktionen und kooperativer Unterstützung des Fahrers

Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Es handelt sich um die NEFZ-CO2-Werte i.S.v. Art. 2 Nr. 1 Durchführungsverordnung (EU) 2017/1153. Die Kraftstoffverbrauchswerte wurden auf Basis dieser Werte errechnet.



