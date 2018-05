Pressemeldung: Der neue Mercedes-AMG GT S Roadster

Open-Air-Zuwachs für die AMG GT Familie

Passend zum Frühling erweitert Mercedes-AMG sein Sportwagen-Portfolio mit dem neuen AMG GT S Roadster (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 11,5 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 262 g/km)1 um ein reizvolles Open-Air-Angebot.

Mit dem jüngsten Neuzugang umfasst die AMG GT Familie ein Dutzend Mitglieder: vier zweitürige Coupés, drei Roadster, zwei Kundensport-Rennwagen sowie drei viertürige Coupés. Basis für die hohe Driving Performance des neuen AMG GT S Roadsters ist die Kombination aus leichtem Aluminium-Spaceframe, V8-Biturbomotor, Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, Hinterachs-Sperrdifferenzial und Sportfahrwerk mit Aluminium-Doppelquerlenkerachsen.

„Mit dem AMG GT S Roadster wächst unsere AMG GT Familie um ein weiteres sehr sportlich ausgelegtes Mitglied, das hohe Fahrdynamik mit einem emotionalen Open-Air-Erlebnis verbindet“, so Tobias Moers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mercedes-AMG GmbH. „Das neue Modell bildet die perfekte Alternative für den leistungsorientierten AMG GT Roadster Kunden.“

Im Vergleich zum AMG GT Roadster ist der AMG GT S Roadster mit zahlreichen Modifikationen an Motor, Fahrwerk, Bremsen, Design und Interieur nochmals dynamischer ausgeprägt. Er ordnet sich damit zwischen dem AMG GT Roadster und dem nochmals leistungsstärkeren AMG GT C Roadster ein, so dass jetzt drei offene Zweisitzer zur Wahl stehen.

Souveräner Antrieb für mehr als 300 km/h Topspeed

Der AMG 4,0-Liter-V8-Biturbo leistet im AMG GT S Roadster 384 kW (522 PS) und stellt ein maximales Drehmoment von 670 Nm zur Verfügung. Es lässt sich über ein breites Drehzahlband von 1.900 bis 5.000/min abrufen. Der Achtzylinder entfaltet seine Leistung kraftvoll in allen Drehzahlbereichen, verbunden mit hoher Effizienz für niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte. Der Spurt aus dem Stand auf Tempo 100 km/h ist in 3,8 Sekunden erledigt. Der dynamische Vortrieb reicht bis zur Höchstgeschwindigkeit von 308 km/h.

Die beiden Abgasturbolader des V8 Motors sind nicht außen an den Zylinderbänken, sondern dazwischen im Zylinder-V angeordnet. Vorteile: kompakte Motorbauweise, spontanes Ansprechverhalten der Turbolader und geringe Abgasemissionen durch bestmögliche Anströmung der motornahen Katalysatoren. Die Trockensumpfschmierung stellt auch bei hohen Querkräften die Ölversorgung sicher und ermöglicht eine tiefere Einbaulage des Motors. Dies führt zu einer Absenkung des Schwerpunkts und liefert so die Grundlage für hohe Querbeschleunigungen.

Die Kraftübertragung basiert auf der Kombination aus Frontmittelmotor und dem AMG SPEEDSHIFT DCT 7G Sportgetriebe in Transaxle-Anordnung an der Hinterachse, verbunden über eine torsionssteife Torque Tube. Dank der weiten Getriebespreizung kann das ausgeprägte Drehmomentplateau des V8-Turbomotors optimal genutzt werden. Die Gewichtsverteilung beträgt fahrdynamisch optimale 47 (vorn) zu 53 (hinten) Prozent.

Die AMG GT Roadster im Überblick

AMG GT

Roadster AMG GT S Roadster AMG GT C

Roadster Motor 4,0-Liter-V8 mit Biturbo-Aufladung Hubraum 3982 cm³ Leistung 350 kW (476 PS) bei 6000/min 384 kW (522 PS) bei 6250/min 410 kW (557 PS)

bei 5750-6750/min Max. Drehmoment 630 Nm bei 1700-5000/min 670 Nm bei 1900-5000/min 680 Nm bei 1900-5500/min Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/

kombiniert1 15,5/9,1/11,5-11,4 l/100 km 15,6/9,1/11,5

l/100 km 15,0/11,0/12,5 l/100 km CO 2 -Emissionen kombiniert1 261 g/km 262 g/km 284 g/km Effizienzklasse G G G Emissionsklasse Euro 6d-TEMP Gewicht (DIN/EG) 1595 kg*/1670 kg** 1625 kg*/1700 kg** 1660 kg*/1735 kg** Beschleunigung

0-100 km/h 4,0 s 3,8 s 3,7 s Höchstgeschwindigkeit 302 km/h 308 km/h 316 km/h Getriebe AMG SPEEDSHIFT DCT 7G





Fahrwerk AMG Sportfahrwerk AMG RIDE CONTROL Sportfahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung AMG RIDE CONTROL Sportfahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung Hinterachs-Sperrdifferenzial mechanisch elektronisch geregelt elektronisch geregelt Hinterachslenkung nein nein ja Heckflügel ausfahrbar ausfahrbar ausfahrbar AIRPANEL serienmäßig serienmäßig serienmäßig Torque Tube Aluminium Aluminium Aluminium Abgasanlage Sportabgasanlage Performance Abgasanlage schaltbar Performance Abgasanlage schaltbar Polster ARTICO/Stoff ARTICO/

DINAMICA Leder Nappa Performance-Lenkrad Leder Nappa Leder Nappa/ DINAMICA Leder Nappa/ DINAMICA Zierelemente AMG Silberchrom-Paket Interieur AMG Silberchrom-Paket Interieur AMG Silberchrom-Paket Interieur Räder vorn / hinten 9,0 J x 19 /

11,0 J x 19 9,0 J x 19 /

11,0 J x 20 9,0 J x 19 /

12,0 J x 20 Reifen vorn / hinten 255/35 R 19 / 295/35 R 19 265/35 R 19 /

295/30 R 20 265/35 R 19 /

305/30 R 20 Bremsscheiben vorn/hinten Verbund 360 mm/ Integral 360 mm Verbund 390 mm/ Verbund 360 mm Verbund 390 mm/ Verbund 360 mm Fahrprogramme vier: C, S, S+, I fünf: C, S, S+, I, RACE fünf: C, S, S+, I, RACE

*Leergewicht fahrfertig nach DIN ohne Fahrer; **Leergewicht fahrfertig nach EG inklusive Fahrer (75 kg)

Serienmäßig mit adaptiver Verstelldämpfung

Serienmäßig ist der AMG GT S Roadster mit dem AMG RIDE CONTROL Fahrwerk mit adaptiver Verstelldämpfung ausgestattet. Dieses vollautomatisch arbeitende, elektronisch gesteuerte System passt die Dämpfung an jedem Rad kontinuierlich dem momentanen Bedarf an. Dadurch werden die Fahrsicherheit und der Abrollkomfort verbessert. Die Abstimmung der Dämpfung wird für jedes Rad einzeln geregelt und ist abhängig von der Fahrweise, der Straßenbeschaffenheit und der gewählten Fahrwerksstufen. So lässt sich auf Basis zahlreicher Informationen wie Beschleunigung oder Fahrgeschwindigkeit stets der optimale Betriebspunkt wählen.

Über einen Schalter in der Mittelkonsole oder über die Auswahl des Fahrprogramms hat der Fahrer die Wahl zwischen den unterschiedlichen Dämpfer-Kennfeldern „Comfort“, „Sport“ und „Sport+“ und kann damit den Fahreindruck individuell beeinflussen.