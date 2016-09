Kurztest: 2016 Mitsubishi Space Star

Noch mehr Space Star zu 2016



Zum Modelljahr 2016 hat Mitsubishi seinen Space Star ordentlich aufgemöbelt. Wir haben alle Varianten einem kurzen Test unterzogen.



Der Space Star hat sich in Europa seit der Markteinführung 2013 bereits 33.000 mal verkauft und kann sogar eine Eroberungsrate von 60 Prozent verzeichnen, das ist schon mal ein gutes Ergebnis. Trotzdem konnte man noch Nachbessern.

Das hat Mitsubishi auch. So bekommt die Basisausstattung nun einiges neues an Ausstattung. Um einige zu nennen wären da: Berganfahrhilfe, elektrisch verstellbare Außenspiegel, Drehzahlmesser, höhenverstellbarer Fahrersitz und noch einiges mehr, weiter unten in der Übersicht nachzulesen.

Für die höheren Varianten stehen noch Sitzheizung, Digitalradio, Licht- und Regensensor und das neue „Smart Link Navigationssystem“ zur Verfügung, wenn auch letzteres nur für die Intro Edition+ Variante, für die wiederum Extras der Top Variante nicht zu bekommen sind.

So das Extra Paket, dass auch Bixenon-Scheinwerfer und das Keylessgo System Smart-Key beinhaltet, heißt: Entweder Navi, oder Xenon, kombiniert geht nicht, etwas seltsam also.

Sicherlich wird sich das noch ändern.

Weiter zum Feinschliff, Scheinwerfer und Rückleuchten wurden ebenso modifiziert, wie Stoßstange und Heckschürze. Auch einen modifizierten Dachspoiler kann der 2016 Space Star vorweisen, dieser ist aber nicht nur für die Optik zuständig, sondern führt auch zu einer besseren Aerodynamik.

Im Innenraum stechen das neu gestaltete Multifunktionslenkrad sowie weitere Chromdetails ins Auge. Den Sitzen wurden neue Bezüge spendiert, diese sind nun wertiger und bieten auch eine bessere Haptik.

Auch das Fahrwerk wurde überarbeitet, so gibt es straffere Federn und man hat eine Neuabstimmung der Stoßdämpfer und der elektronischen Servolenkung vorgenommen. Das macht den Space Star noch agiler und präziser in der Lenkung.

Unter der Haube bleibt es unverändert, hier werkeln zwei Dreizylinder wahlweise mit 1,0 Liter (52 kW/71 PS) und 1,2 Liter (59 kW/80 PS). Zum Verkehrshindernis wird man mit keinem der Antriebe, so liegen die Sprintzeiten auf Tempo 100 zwischen 11,7 und 13,6 und die erreichten Höchstgeschwindigkeiten bei 172 und 180 km/h, also kann man sich auch durchaus auf die Autobahn wagen. Den 1,2 Liter gibt es dann auch mit CVT Getriebe, das kaum eine Komfortzulage verlangt, der Normverbrauch bleibt fast gleich. Im Schnitt sollen die Space Star Varianten zwischen 4,0 und 4,3 Liter verbrauchen und stoßen 95-99 g/km CO2 aus.

Die Unverbindliche Preisempfehlung für einen Basis Space Star liegt bei 9.990 Euro, der Top fängt bei 14.290 Euro an.

Ausstattungsmerkmale des Space Star BASIS in der Übersicht (Details: s. Preis/Datenblatt):

6 Airbags: Fahrer- und Beifahrerairbag (Beifahrerairbag deaktivierbar), Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn,

2 Lautsprecher,

14-Zoll-Stahlfelgen mit Radzierblenden (NEU),

Antiblockiersystem mit elektronischer Bremskraftverteilung,

Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe (NEU),

Außenspiegel elektrisch einstellbar (NEU),

Außentemperaturanzeige, Frostwarner und Anzeige „Licht an“ (NEU),

Berganfahrhilfe (NEU),

Bremsassistent,

Cockpitverkleidung in Klavierlack-Optik,

Drehzahlmesser (NEU),

Elektronische Stabilitätskontrolle und Traktionskontrolle,

Fahrer- und Beifahrersitz neigungsverstellbar und längsverschiebbar,

Fahrersitz höhenverstellbar (NEU),

Gebläse mit Umluftschaltung,

Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer,

Halogen-Klarglasscheinwerfer,

Handschuhfach,

ISOFIX-Kindersitzbefestigungen hinten (äußere Sitzplätze),

Kopfstützen vorn und hinten (höhenverstellbar),

Reifendruck-Kontrollsystem,

Sicherheitslenksäule (höhenverstellbar),

Lenkrad mit Silber-Applikationen (NEU),

Liegesitzfunktion für die Vordersitze,

Multi-Informationsdisplay,

Radiovorbereitung,

Rücksitzlehne im Verhältnis 60 zu 40 geteilt umklappbar,

Scheibenheber vorn elektrisch,

Servolenkung,

Sonnenblende mit Make-up-Spiegel auf Fahrerseite

Stoßfänger vorn mit großer Zierleiste in Chrom-Optik (NEU).



Die mittlere Ausstattungsversion PLUS beinhaltet zusätzlich unter anderem folgende Details:

4 Lautsprecher,

Audiosystem mit Radio, CD-/MP3-Funktion und AUX-In,

Automatisches Start-Stopp-System AS&G,

Dachspoiler in Wagenfarbe (NEU),

ECO-Drive-Assistent,

Gepäckraumabdeckung und -beleuchtung,

High-Contrast-Instrumentierung mit Farbdisplay (NEU),

Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar,

Klimaanlage inkl. Pollenfilter,

USB-Audioschnittstelle,

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung.



Über den PLUS-Umfang hinaus bietet die Ausstattung TOP weitere Merkmale wie

14-Zoll-Leichtmetallfelgen (NEU),

Außenspiegel elektrisch beheizbar,

Beifahrersitz höhenverstellbar (NEU),

Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und -Audioschnittstelle (NEU),

B-Säule in Schwarz und dunkel getönte „Privacy“-Verglasung (seitlich hinten, Heckscheibe),

LED-Rückleuchten (NEU),

Licht- und Regensensor,

Multifunktionslenkrad und Schaltknauf in Leder (NEU),

Scheibenheber hinten elektrisch,

Scheibenheber mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion

(Fahrerseite),