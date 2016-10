Vorgestellt: Mitsubishi ASX Modelljahr 2017

Der Mitsubishi ASX Modelljahr 2017 im Kurztest



Zum Modelljahr 2017 gibt es bei Mitsubishi einige Neuerungen. Die umfangreichste erhielt der ASX, mit dem wir einen kurzen Ausflug unternommen haben.



Den ASX Modelljahr 2017 erkennt man an der neuen Front. So wird nun ein neuer Grill von zwei Chromspangen eingefasst, der Unterfahrschutz wurde ebenfalls neu designt.

Drei Motoren stehen zur Wahl. Ein Benziner mit 1,6 Liter Hubraum und 86 kW / 117 PS; der Verbrauch soll bei 5,7 l/100 km liegen und der CO2-Ausstoß liegt bei 132 g/km. Das eine Dieseltriebwerk holt seine 84 kW / 114PS ebenfalls aus 1,6 Litern Hubraum und soll als 2WD-Variante nur 4,6 Liter verbrauchen; die 4WD-Variante nimmt 5 Liter Diesel auf 100 km. Die beiden Varianten pusten entweder 119 oder 132 g/km CO2 in die Umwelt.

Der stärkste Diesel mit 2,2 Litern Hubraum leistet 110 kW / 150 PS und verfügt serienmäßig über Allradantrieb und ein sechsstufiges Automatikgetriebe. Dazu gehören auch Schaltwippen am Lenkrad.

Die manuell geschalteten Varianten verfügen alle über das „Mitsubishi ClearTec“-Paket, das Start-Stopp-System, elektronische Servolenkung und eine Lichtmaschine mit optimierter Steuerungslogik enthält.

So weit zur Theorie. Fahren wir den ASX. Beim Einsteigen ist man vor keinerlei Rätsel gestellt, der ASX wartet mit einem aufgeräumten Cockpit auf – so, wie es schon immer war. Neu ist die Bedienung der Sitzheizung. Hier sind die Taster nun direkt unters Klimabedienteil gerutscht, thematisch also besser positioniert. Wir sind die Topvariante gefahren. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt, sei es Lederausstattung, Xenon mit Wide Vision (strahlt breiter) oder ein Navigationssystem; Letzteres wurde auch überarbeitet.



Unterm Blechkleid ist der ASX beinahe unverändert geblieben. Das Fahrwerk ist gutmütig, der zuschaltbare Allrad nimmt auch schlechter Witterung den Schrecken. Mit allen Sicherheitssystemen ausgestattet ist er auch auf der Höhe der Zeit. Insgesamt sorgen 7 Airbags für ein Abschwächen eines eventuellen Aufpralls, hier ist auch ein Knieairbag für den Fahrer an Bord.

