Neuer SUV bereits ab 22.900 Euro bestellbar

Der neue Peugeot 3008, ein echter SUV der französischen Löwenmarke, wird Ende September auf dem Mondial de l’Automobile in Paris seine Messepremiere feiern und am 29. Oktober auf den Markt kommen. Ab sofort kann der neue SUV bei den Peugeot-Partnern bestellt werden. Das Modellprogramm des 3008 präsentiert sich ebenso attraktiv wie vielfältig. Eine Besonderheit bietet der neue 3008 mit der neuen Generation des Peugeot i-Cockpit: Erstmals ist das hoch über dem kleinen und kompakten Lenkrad platzierte Kombiinstrument komplett digitalisiert und individuell gestaltbar – und das in allen Ausstattungsstufen des neuen SUV.