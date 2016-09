Pressemeldung: Seat Ateca

Der neue SEAT Ateca –



Stil, Dynamik und Nutzwert für das urbane Abenteuer

Mit dem Ateca bedient SEAT erstmals das Segment der Kompakt SUVs. Das neue Top-Modell der spanischen Marke überzeugt mit einzigartigem Design, dynamischem Fahrspaß, dank leistungsstarker Motoren, und innovativen Assistenzsystemen. Der Ateca schafft es mit einem stilvollen Auftritt, den Alltag im Straßenverkehr wieder zu einem Erlebnis zu machen.

SEAT präsentiert sein erstes SUV-Modell: Der neue Ateca verbindet unverwechselbares Design, dynamischen Fahrspaß, urbanen Lifestyle und überzeugenden Nutzwert in einzigartiger Weise. Optimale Konnektivität, neueste Assistenzsysteme und hoch effiziente Triebwerke gehören zu seinen Technologie-Highlights. Damit zählt der Ateca zu den innovativsten SUVs im Segment. Ausgezeichnete Qualität, präzise Fertigung sowie ein attraktives Verhältnis von Preis und Leistung machen den Ateca zu einem typischen SEAT. Im Mittelpunkt steht sein agiler, leichtfüßiger und präziser Fahrspaß – mit dem Ateca wird jede Fahrt zu einem Abenteuer.

„Der SEAT Ateca wird zur nächsten Säule unserer Marke und folgt damit den erfolgreichen Modellen Leon und Ibiza. Das SUV-Segment bietet uns enorme Chancen, denn in Westeuropa werden die Verkäufe um weitere 25 Prozent wachsen“, sagt Luca de Meo, der Vorstandsvorsitzende der SEAT, S.A. „Zudem ist der Start des SUV ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung unseres Markenimages. Und das ist unsere Kernaufgabe.“



Leistungsstarke Motoren, Allradantrieb und vielfältige Ausstattungsvarianten

Bereits zum Start des Vorverkaufs im Sommer bietet SEAT den Ateca in vielfältigen Varianten an: So stehen kraftvolle Turbomotoren als TSI-Benziner und TDI-Diesel von 85 kW / 115 PS bis 140 kW / 190 PS* zur Wahl. Frontantrieb, Vierradantrieb sowie Schaltgetriebe oder DSG-Doppelkupplungsgetriebe sind ebenfalls erhältlich. Das umfangreiche Angebot an Technologie-Optionen reicht von Voll-LED-Scheinwerfern, über vielfältige Assistenzsysteme, wie den innovativen Stauassistenten, bis hin zu den neuen Emergency Assists und einem Infotainment-Angebot der neuesten Generation mit 8 Zoll großem Touchscreen und Full Link. Insgesamt bieten drei Ausstattungslinien Farben und hochwertige Materialien für jeden Geschmack. In der höchsten Ausstattungsvariante wird es den Ateca XCELLENCE geben.

„Für den Ateca haben wir ein überzeugendes Paket an Technologien und Innovationen geschnürt – für mehr Sicherheit und Nutzwert, vor allem aber für größtmögliche Dynamik und Fahrspaß. Mit dem leichtfüßigen, präzisen Fahrverhalten setzen wir einen neuen Standard in dem Segment“, sagt Dr. Matthias Rabe, Vorstand für Forschung und Entwicklung der SEAT, S.A. „Wir verbinden das Fahrerlebnis des Ateca mit einem überzeugenden Nutzwert. Das macht ihn zum vielseitigen Begleiter für all jene, die einen aktiven, urbanen Lebensstil pflegen.“

Seinen Namen bekam der Ateca übrigens in guter SEAT Tradition aus der spanischen Geographie: Die Gemeinde Ateca liegt in der Provinz Saragossa im Herzen der iberischen Halbinsel.

Design – 100 Prozent SEAT, 100 Prozent SUV

Das Design des Ateca ist absolut unverwechselbar. Die für SEAT typische Formensprache verbindet Dynamik und Funktionalität auch beim SUV auf herausragende Weise. Viele Elemente wie der trapezförmige Grill, die mit minimalen Radien und maximaler Schärfe gestalteten Blister an den Seiten oder die dreieckigen Lichtsignaturen haben den typischen SEAT Charakter, der die Ikone der Marke, den Leon auszeichnet. Und doch wurde für den Ateca jedes einzelne Detail weiterentwickelt.

Die Front des Ateca ist deshalb zu 100 Prozent SEAT und ebenso zu 100 Prozent SUV: Der Grill besitzt eine selbstbewusste Größe und Höhe, die scharf gezeichneten Leuchten und die stattlichen Lufteinlässe lassen keinen Zweifel am dynamischen Anspruch des Ateca. Zugleich steht der SUV von SEAT selbstbewusst und breit auf der Straße, er strahlt Solidität und Verlässlichkeit aus.

Voll-LED-Scheinwerfer mit klarer Signatur

Typisch für SEAT sind die Voll-LED-Scheinwerfer mit ihren besonders angenehmen Lichtfarben und der hohen Leuchtkraft. Zusammen mit der dreieckigen Signatur des Tagfahrlichts sind sie unverwechselbar. Teil dieser Signatur ist jetzt auch der Blinker.

In der Ausstattungsvariante XCELLENCE sind die Voll-LED Scheinwerfer bereits in der Serienausstattung enthalten.

Modernste Technologie und emotionales Erlebnis sind beim SEAT Ateca untrennbar. Ein Beispiel ist die „Welcome“-Inszenierung: Sobald die Türen entriegelt werden, erleuchten LEDs im Außenspiegel das Feld neben den Fahrzeugtüren und projizieren den Namen und die Silhouette des Ateca auf den Boden.

Die Seitenlinie zeigt die Dynamik des neuen SEAT: Im Wechselspiel von einerseits präzisen Linien mit sehr scharfen Radien und zugleich sinnlich weichen Formen, etwa im unteren Teil der Türen, spiegelt der Ateca nicht nur das Formgefühl der Designer, sondern ebenso die Kompetenz der Werkzeugbauer und Produktionsspezialisten bei SEAT wider.

Interieur vermittelt souveräne Sportlichkeit

Das Interieur harmoniert perfekt mit dem Exterieur-Design. Auch der Innenraum verbindet souveräne Eleganz und dynamische Linienführungen mit jenem ganz eigenen Gefühl an Solidität und Sicherheit, das SUV-Fahrer besonders schätzen: Die erhöhte Sitzposition zählt ebenso wie das vom Fahrer aus gut erkennbare vordere Ende des Fahrzeugs oder die soliden Türbrüstungen dazu.

Das Cockpit ist horizontal gestaltet und klar zum Fahrer orientiert. Die Bedienelemente liegen nah beisammen, die Anzeigen wie etwa das bis zu 8 Zoll große Infotainment-Display befinden sich in unmittelbarem Blickfeld. Sehr angenehm ist die hochgezogene Mittelkonsole: Auch sie ist ein Beispiel dafür, wie gut beim Ateca das SUV-Gefühl der Nähe, Solidität und Sportlichkeit harmonieren. Der verkürzte Schalthebel trägt ebenfalls dazu bei.

Optimale Raumausnutzung, großzügiges Platzangebot

Bei rund 4,36 Meter Außenlänge bietet der Ateca die beste Raumausnutzung des Segments, mit maximaler Innenraumlänge und einen Gepäckraum, der schon in Standard-Konfiguration 510 Liter fasst, 485 Liter bei den Versionen mit Allradantrieb. Die Karosserie überzeugt nicht nur durch vielseitigen Nutzwert, sondern ebenso durch intelligenten Leichtbau: Bei überragender Steifigkeit zählt der Ateca zu den leichtesten Fahrzeugen seines Segments. Dies garantiert ein agiles Fahrerlebnis nicht nur im urbanen Umfeld.

Technik-Highlights im Ateca

Nimmt der Fahrer Platz, pulsiert ein Lichtring um den Startknopf im Takt eines Herzschlags: Der Heartbeat zeigt: Der Ateca ist bereit für das nächste Abenteuer auf der Straße. Dabei lässt sich der Ateca per SEAT Drive Profile der aktuellen Fahrsituation, dem Straßenzustand und der persönlichen Vorlieben anpassen.

Überaus umfangreich ist das Angebot an innovativen Fahrerassistenzsystemen: Der Stauassistent macht die Fortbewegung im dichten Stop-and-Go-Verkehr deutlich angenehmer. Im absoluten „Stautempo“ lenkt, beschleunigt und bremst der Ateca dabei innerhalb der Systemgrenzen automatisch. Bei höherem Tempo bis etwa 60 km/h unterstützt das System durch Geschwindigkeits- und Spurregelung. Neu ist die Funktion Notfallassistent: Bleibt der Fahrer über eine bestimmte Zeit hinaus inaktiv, wird er optisch, akustisch und schließlich über einen Bremsruck gewarnt. Zeigt er dann immer noch keine Reaktion, bremst der Ateca bis zum Stillstand, bleibt dabei in der Spur und aktiviert das Warnblinklicht sowie die elektronische Parkbremse. Zu den weiteren Systemen gehören ACC mit Front Assist, Verkehrszeichenerkennung, Toter Winkel Assistent, Ausparkassistent oder das Top View-Kamera System.

Konnektivität auf höchstem Niveau

Konnektivität, die ständige Verbindung in die digitale Welt, ist für viele Menschen ein wesentlicher Bestandteil eines modernen, urbanen Lebensstils. Der SEAT Ateca bietet Konnektivität auf höchstem Niveau – Die neueste Generation der Easy Connect Infotainment-Systeme, mit SEAT Full Link und der exklusiven SEAT ConnectApp: Das Media System Plus ist mit seinem 8 Zoll großen Bildschirm das Highlight, die Connectivity Box ermöglicht das kabellose Laden des Smartphones. SEAT Full Link integriert neben MirrorLink ebenso die Funktionen von Apple CarPlay sowie von Android Auto und ist somit mit fast allen Smartphones kompatibel.

Dynamik – einzigartiger Fahrspaß

Außergewöhnlicher Fahrspaß ist ein Markenkern von SEAT. Gerade der Leon verbindet Präzision und Agilität, Komfort und Sicherheit auf einzigartige Weise. Das bestätigen beeindruckte Kunden ebenso wie eine große Anzahl von Vergleichstests europäischer Fachjournalisten. Der Ateca erfüllt dieses Versprechen von Dynamik mindestens ebenso beeindruckend: Mit seinen leistungsstarken Motoren und seinem perfekt abgestimmten Fahrwerk bietet er ein Fahrgefühl, das im Segment der SUV-Wettbewerber einen neuen Maßstab setzt. Durch Fortschrittlichkeit und ultimativen Fahrspaß passt der Ateca zum urbanen und vielseitigen Lebensstil.

Modelle mit Ottomotoren Modellbezeichnung Getriebe Leistung kW (PS) Kraftstoffverbrauch kombiniert l/km CO2-Emission

Kombiniert g/km Ateca Reference 1.0 TSI Ecomotive 6-Gang 85 kW (115 PS) 5,2 121 Ateca Style 1.0 TSI Ecomotive 6-Gang 85 kW (115 PS) 5,2 121 1.4 EcoTSI 6-Gang 110 kW (150 PS) 5,4 125 1.4 EcoTSI 7-Gang-DSG 110 kW (150 PS) 5,5 126 1.4 EcoTSI 4Drive 6-Gang 110 kW (150 PS) 6,2 143 1.4 EcoTSI 4Drive 6-Gang-DSG 110 kW (150 PS) 6,1 141 Ateca XCELLENCE 1.4 EcoTSI 6-Gang 110 kW (150 PS) 5,4 125 1.4 EcoTSI 7-Gang-DSG 110 kW (150 PS) 5,5 126 1.4 EcoTSI 4Drive 6-Gang 110 kW (150 PS) 6,2 143 1.4 EcoTSI 4Drive 6-Gang-DSG 110 kW (150 PS) 6,1 141 Modelle mit Dieselmotoren Modellbezeichnung Getriebe Leistung kW (PS) Kraftstoffverbrauch kombiniert l/km CO2-Emission

Kombiniert g/km Ateca Reference 1.6 TDI Ecomotive 6-Gang 85 kW (115 PS) 4,3 112 Ateca Style 1.6 TDI Ecomotive 6-Gang 85 kW (115 PS) 4,3 112 2.0 TDI 6-Gang 110 kW (150 PS) 4,4 114 2.0 TDI 7-Gang-DSG 110 kW (150 PS) 4,5 116 2.0 TDI 4Drive 6-Gang 110 kW (150 PS) 4,9 128 Ateca XCELLENCE 2.0 TDI 6-Gang 110 kW (150 PS) 4,4 114 2.0 TDI 7-Gang-DSG 110 kW (150 PS) 4,5 116 2.0 TDI 4Drive 6-Gang 110 kW (150 PS) 4,9 128 2.0 TDI 4Drive 7-Gang-DSG 140 kW (190 PS) 5 131

