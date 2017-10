Subaru WRX STi Modelljahr 2018: Mehr Serie!

Feinschliff im Detail, gab es für den 221 kW/ 300PS starken Allrad Sportler aus dem Hause Subaru.

Im Innenraum wurden die Türverkleidungen hochwertiger und an der Dämmung gearbeitet, auch Rundinstrumente und Zierleisten wurden aufgewertet. Für die sportliche Note sorgen rote Sicherheitsgurte.

Das Multifunktionsdisplay wuchs nun von 4,3 auf 5,9 Zoll an.

Außen blickt der WRX STi durch neue LED Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht. Etwas Feinschliff gab es auch an der Frontschürze und dem Kühlergrill.

Am Heck prangt nun serienmäßig ein Heckflügel. Die, in leuchtend Gelb lackierten Bremssättel der überarbeiteten Brembo Bremsanlage werden von nun von 19 statt 18 Zoll Felgen in „Dark gun-metal“ Lackierung eingefasst.

Die, bereits umfangreich ausgestatte Einstiegsversion „Active“ (ab 44.500 Euro) wurde nun um die Ausstattungselemente: Licht-und Regensensor, Frontscheinwischer-Enteiser, Dachträger-Vorbereitungen und beheizten Außenspiegeln erweitert.

Das Topniveau „Sport“ (ab 50.900 Euro) fährt darüber hinaus mit Recaro-Sportsitzen vor, die exzellenten Sitzkomfort mit perfektem Seitenhalt verbinden. Der Fahrersitz ist dabei erstmals in einem WRX STI achtfach elektrisch verstellbar. Ein Schiebedach erhöht zusätzlich Funktionalität und Fahrspaß. Weitere Optionen sind ein Navigationssystem und das Sicherheitspaket aus Fernlicht-, Querverkehr-, Spurwechsel- und Totwinkelassistent.

Für den Vortrieb des Subaru WRX STI zeichnet unverändert die bewährte Kombination aus leistungsstarkem Boxermotor, Sechsgang-Schaltgetriebe und dem permanenten Allradantrieb Symmetrical AWD verantwortlich. Aus 2,5 Litern Hubraum entwickelt der Vierzylinder 221 kW/300 PS und ein maximales Drehmoment von 407 Nm, binnen 5,2 Sekunden sprintet die kompakte Sportlimousine von null auf 100 km/h und weiter bis zum Höchsttempo 255. Die weiterentwickelte Mitteldifferenzialsperre Multi-Mode DCCD (Driver‘s Control Center Differential), die das Antriebsmoment variabel auf Vorder- und Hinterachse verteilt, und die überarbeitete Radaufhängung verbessern das Fahrverhalten – sowohl im Straßenalltag als auch bei sportlicher Fahrweise. Die verstärkte Dämmung reduziert dabei Vibrationen und Fahrgeräusche.