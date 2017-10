Subaru Levorg startet mit mehr Komfort ins Modelljahr 2018

Der Subaru Levorg rollt komfortabler denn je auf die Straße: Zum neuen Modelljahr hat der japanische Automobilhersteller seinen Mittelklasse-Kombi nochmals gezielt aufgewertet. Ein eleganteres Design trifft auf eine erweiterte Ausstattung und durchdachte Modifikationen, die das Reisen besonders angenehm machen. Der Einstiegspreis des Sportstourers startet unverändert bei 29.990 Euro.

Die dezent aufgefrischte Frontpartie des Levorg prägen fortan C-förmige LED-Tagfahrleuchten, die in die LED-Scheinwerfer integriert sind. Sie verleihen dem Subaru-Modell nicht nur ein markanteres Aussehen, sondern verbessern auch die Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Das nun ebenfalls serienmäßige dynamische Kurvenlicht, das bei einem Lenkeinschlag für optimale Ausleuchtung sorgt, und LED-Nebelscheinwerfer tragen zusätzlich zum hohen Sicherheitsniveau bei. Subaru hat darüber hinaus Frontschürze, Kühlergrill und Felgen überarbeitet, wodurch der Kombi sowohl sportlicher als auch eleganter wirkt.

Modifizierte Zierleisten sowie Neuerungen an Mittelkonsole und Türverkleidungen unterstreichen den hochwertigen Eindruck im Innenraum. Der Fahrer blickt von seinem Sitz, der ab der mittleren Ausstattungslinie Comfort (ab 32.900 Euro) jetzt serienmäßig über eine elektrisch einstellbare Lendenwirbelstütze verfügt, auf eine übersichtlichere Armaturentafel. Ein neu gestaltetes, nun 5,9 Zoll großes Multifunktionsdisplay (vormals 4,3 Zoll) liefert alle wichtigen Informationen, die höhere Auflösung und eine neue Menüstruktur vereinfachen die Bedienung. Das separate Monochrom-Display der Klimaanlage entfällt. Erstmals ist die Rückbank dreigeteilt im Verhältnis 40:20:40 umklappbar.

Die Stopp-Haltefunktion feiert ihre Premiere in einem Subaru-Modell – und das bereits in der Einstiegsversion: Das System hält den Levorg nach einem Bremsmanöver automatisch in derselben Position, auch wenn der Fuß vom Bremspedal genommen wird – erst mit Druck auf das Gaspedal fährt das Fahrzeug wieder an. Für noch mehr Sicherheit ist der aktive Spurleitassistent, der Teil des preisgekrönten serienmäßigen „Eyesight“-Systems ist, bereits ab einer Geschwindigkeit von 60 km/h aktiv (vormals 65 km/h). Als erster Subaru verfügt der neue Levorg in der Topausstattung Sport über einen Innenspiegel mit Kamerafunktion. Bei Aktivierung des Spiegelmonitors überträgt eine Kamera (platziert im oberen Bereich des Fahrzeughecks ein Bild des rückwärtigen Bereichs auf den Innenspiegel). Dies hilft, zum Beispiel bei voller Beladung eine bessere Sicht des Bereiches hinter dem Fahrzeug zu erhalten. Ebenfalls als erstes Subaru-Modell verfügt der Levorg des Modelljahrs 2018 über eine Frontfahrkamera. Diese projiziert ein Bild des vor dem Fahrzeug liegenden Bereiches auf das Multifunktionsdisplay im Cockpit. Die Kamera wurde in den Frontgrill unter das Subaru-Emblem integriert.

Den Vortrieb übernimmt unverändert der 125 kW/170 PS starke 1,6-Liter-Boxermotor. Die Kraft des Vierzylinders bringt nun aber ein Lineartronic-Getriebe mit sieben statt der vormals sechs Schaltstufen auf die Straße. Der zusätzliche Gang verringert nicht nur den Kraftstoffverbrauch im oberen Geschwindigkeitsbereich, sondern erhöht auch den Fahrkomfort. Ohnehin hat Subaru einzelne Motor- und Antriebskomponenten gezielt überarbeitet sowie das Geräusch- und Vibrationsniveau durch eine verbesserte Dämmung nochmals verbessert, damit die Insassen möglichst stressfrei und entspannt unterwegs sind.