Subaru 24h Rennen

24h Nürburgring



Subaru ist dabei

Subaru kehrt zurück in die „grüne Hölle“: Der japanische Automobilhersteller startet in diesem Jahr erneut beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring (10. bis 13. Mai 2018). Ein Subaru WRX STI soll den fünften Sieg in der SP3T-Klasse für Fahrzeuge mit 2,0-Liter-Turbomotoren einfahren.





Bereits im elften Jahr in Folge vertraut Subaru auf die kraftvolle Sportlimousine. Für den nächsten Triumph nach 2011, 2012, 2015 und 2016 wurde der Rennwagen nochmals verbessert: Ein optimiertes Übersetzungsverhältnis, größere Scheibenbremsen und Feintuning am Motor sollen die Zuverlässigkeit und Schnelligkeit auf der wohl anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt weiter steigern.

Der diesjährige Teammanager Hideharu Tatsumi von der Motorsport-Tochter Subaru Tecnica International (STI) hat außerdem das Fahrerquartett gezielt verstärkt: Neben dem erfahrenen Trio Carlo van Dam (Niederlande), Tim Schrick (Deutschland) und Hideki Yamauchi (Japan) geht in diesem Jahr Takuto Iguchi ins Rennen. Der Japaner konnte in der Super GT schon einige Erfahrung im Motorsport sammeln. Vertragspartner aus Japan unterstützen zudem die STI-Boxencrew.

Der Langstreckenklassiker auf der Nürburgring-Nordschleife bildet den Höhepunkt im diesjährigen Rennkalender. Subaru gibt aber auch international Vollgas auf den Rennstrecken dieser Welt: Ein verbesserter Subaru BRZ GT300 startet beispielsweise in der japanischen Super GT – wie im Vorjahr mit Yamauchi und Iguchi am Steuer. Bei der sogenannten „Subaru BRZ Marken-Rennserie“ erhalten Kundenteams außerdem technische Unterstützung bei jedem Lauf.

Alle Motorsport-Aktivitäten stehen 2018 ganz im Zeichen des 30. Geburtstags von STI: Seit 1988 begeistert die Motorsport-Tochter mit Tuning- und Rennfahrzeugen auf Basis der regulären Subaru-Modelle



