Car Gadgets: Cellularline Handy Force

Sicher und bequem im Auto telefonieren: Genau das stellt die neue Produktreihe „MAG4“ von Cellularline sicher.



Egal ob KFZ-Halterung oder Bluetooth®-Headset – für jeden Bedarf ist das Passende dabei. HANDY FORCE: Die magnetische KFZ-Halterung ist mit der MAG4-Technologie ausgestattet, einem patentierten Abschirmsystem von Cellularline, das die Halterung sicher, robust und einfach macht. Der Nutzer ist so beim Telefonieren vor magnetischen Interferenzen geschützt. Handy Force ist mit einem Klebesockel ausgestattet, der keine Rückstände hinterlässt, und wird am Armaturenbrett des Autos befestigt. Damit ist die vollständige Integration zwischen Halterung und Fahrzeug gewährleistet. Das in zwei Formaten erhältliche selbstklebende Metallplättchen kann auf der Rückseite des Telefons, in der Schutzhülle oder im Akku-Fach angebracht werden. Preis: € 14,99 mehr auf http://www.cellularline.com/xc_en/