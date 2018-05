Getestet: Handpresso Auto Capsule

Während der Fahrt einen Espresso kochen? Geht nicht? Doch mit dem Handpresso Auto Capsule!

Wir haben die handliche Espressomaschine für Unterwegs getestet.

Alles was man braucht ist Wasser, eine kompatible Espressokapsel und eine Zigarettenanzünderdose, hier ist es egal ob 12 oder 24 Volt, also auch für Trucker bestens geeignet.

Die Zubereitung ist recht einfach, Deckel abnehmen und Wasser einfüllen, eine LED signalisiert, wenn die Maschnie voll ist. Am besten macht man das gleich mit dem Espressobecher, da die Maschine nur Wasser für einen Espresso aufnimmt. Dann noch eine Espressokapsel einsetzen. Deckel wieder drauf, und und die Maschine ein schalten, sie fängt an zu Heizen und Druck auf zubauen, das macht sie relativ Lautstark. Auf einem Display zeigt sie in Prozent den aktuellen Status an.

Hat die Maschine 100 Prozent erreicht, dreht man sie um, hält sie über den Becher und drückt die Taste mit der Tasse, die Zubereitung läuft und fertig ist ein heißer Espresso.

Das hat die Maschine zu bieten:

4-Phasen-Zyklus

Digitale Überwachung des Zubereitungszyklus

Kompatibel mit 12V oder 24V

Elektronische Wasserstandsanzeige

Elektronische Programmierung (5 Min. Verzögerung)

Spritzfreier Ausguss

www.handpresso.com/en/