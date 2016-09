F1 2016 im Handel erhältlich

Angezockt: F1 2016



Wer hautnah in die Formel 1 eintauchen will und entweder eine PS4, Xbox One oder einen Gaming PC sein eigen nennt, der sollte sich das neue F1 2016 anschauen.





F1 2016 ist das Spiel zur Weltmeisterschaft 2016 mit allen offiziellen Teams, Fahrern und Strecken. Ein sehr umfangreicher Karriere Modus ist auch enthalten, dieser geht über 10 Saisons und lässt so Legenden entstehen, wie es nur das wahre Leben kann. Hier muss man auch mit den Entwicklungs-Ingenieuren und Agenten zusammen arbeiten und erlebt so alle Aspekte der echten Formel Eins.

Auch das Safety car ist an Bord.

Dass es nicht immer Computergegner sein müssen zeigt auch, dass in F1 2016 bis zu 22 Spieler einsteigen können. Auch eine richtige Weltmeisterschaft ist möglich.

Ebenfalls integriert ist auch der Straßenkurs von Baku des Grand Prix of Europe und das neue Haas F1 Team.

F1 2016 ist ab sofort im Handel erhältlich.

hier der Game-Trailer