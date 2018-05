Eingebaut: Auvisio DAB+ Tuner FMX680.dab von Pearl

Wer kennt das nicht, rauschen im Radio, ständiges Sender suchen? In vielen Neuwagen findet sich daher neben dem klassischen UKW Tuner auch ein DAB+ Tuner. Der Ausbau von DAB+ geht zügig voran, so dass mittlerweile eine gute Empfangsabdeckung erreicht wurde, nur was macht man, wenn man kein DAB+ fähiges Autoradio hat? Richtig, DAB+ nachrüsten, das haben wir getan.







Nun gäbe es auch sicherlich die Möglichkeit, einfach das Radio gegen eines mit DAB+ zu tauschen, doch wenn es sich um ein Originalradio des jeweiligen Fahrzeugherstellers handelt, ist dies nicht so einfach zu bewerkstelligen. So ist das auch in unserem kleinsten Redaktionsfahrzeug, einem Toyota IQ, hier ist der Austausch des einfachen CD-Radios nicht nur aufwändig, es kann auch ein kostspieliges Unterfangen werden.

Hier bietet Pearl eine Einfache Lösung an: Den Auvisio DAB+ Tuner FMX-680.dab.

Das Gerät ist etwas kleiner als ein Mobiltelefon und kommt mit zweierlei Haltervarianten: Ein Saugnapf für die Montage an der Windschutzscheibe oder einer anderen glatten Fläche und eine Halterung für die Lüftungsgitter. Beide Varianten sind zerstörungsfrei verbaubar.

Einzig die mitgelieferte Scheibenklebeantenne kann nur einmal verbaut werden. Diese haben wir so installiert, dass alle Kabel so weit wie möglich verschwinden. Sollte man keine Verkleidung lösen können, kann man das Kabel der Antenne mit mitgelieferten Haltern fixieren.

Strom bekommt der DAB+ Tuner über den mitgelieferten 12Volt USB Adapter, der bietet gleich zwei USB Buchsen, somit lässt sich dann auch das Smartphone weiter laden, wenn man die 12-Volt Buchse vorher dafür genutzt hat.

Nun, wie kommt der Ton ins eingebaute Radio? Per FM-Transmitter auf einer frei einstellbaren Frequenz oder per AUX Anschluss über 3,5mm Klinke.

Der Empfang des Auvisio DAB+ Tuners ist sehr gut, auch in ländlicheren Regionen bleibt das Hörvergnügen weitestgehend ungetrübt.

Der Tuner kann aber noch mehr: Eine Bluetooth Freisprecheinrichtung ist genauso an Bord, wie ein Micro-SD-Karten Slot zur Wiedergabe eigener Musik. Per Bluetooth kann auch Audio vom Handy gestreamt werden. Ein Aux Eingang ist ebenfalls vorhanden, so kann auch eine, evtl. vorher an der AUX Buchse des Fahrzeugs betriebene Audio-Quelle durchgeschleift werden und somit weiterhin betrieben werden.

Mit wenigen Handgriffen einsatzbereit:

• Radio mit bestem digitalem Sender-Empfang

• Kabellose Übertragung an jedes Radio per UKW-Signal

• MP3-Wiedergabe von Speicherkarte

• Musik-Streaming per Bluetooth von Smartphone & Co.

• Integriertes Mikrofon zum Freisprechen

• Zusätzlicher USB-Ladeport für Smartphone, iPad, Navi u.v.m.

• Den Empfänger an der Frontscheibe oder am Lüftungsgitter befestigen.

• DAB-Antenne verlegen - am besten nahe einer Scheibe.

• Empfänger an den Zigarettenanzünder anschließen.

• DAB-Suchlauf durchführen.

• Eine freie UKW-Frequenz an Radio und Transmitter einstellen und schon kann das kabellose

DAB-Streaming beginnen!

Zu haben ist der Auvisio DAB+ Empfänger bei PEARL:

Preis: 89,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 179,90 EUR

Bestell-Nr. ZX-1720-625 Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX1720-1521.shtml