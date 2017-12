Eingebaut: Navgear MDV-1500 Dashcam



Das Internet ist voller Aufnahmen dieser Dashcams, überwiegend stammen die Aufnahmen der, teils auch verstörenden Aufnahmen aus Russland, aber auch hier werden die kleinen Kameras hinter der Frontscheibe immer beliebter. Wir haben ein Modell von Pearl getestet.







Die MDV-1500 Dashcam zeichnet sich durch seine unauffällige Aufbauart aus. In Modernen Autos befindet sich in diesem Bereich oft noch Fahrzeugsensorik, dass die cam als solche gar nicht wahrgenommen wird. Der Einbau geht leicht von der Hand, entweder man verkabelt sie über die Zigarettenanzünderdose oder bindet sie direkt in die Fahrzeugelektrik ein. Wir haben uns für letztere entschieden, so ist sie noch unauffälliger.

Einmal angeschlossen kann es auch schon los gehen. MicroSD Karte rein, und die App aufs Smartphone laden. Die App ist kostenlos für iOS und Android verfügbar.

Die Verbindung wird über WLAN hergestellt, nun kann man das Livebild aufs Handy streamen, die Einstellungen verwalten und natürlich auf die Aufnahmen zugreifen.

Das gelieferte Bild ist scharf und die Cam überzeugt durch ihr unauffälliges Design.

Zu haben ist die Cam hier: https://www.pearl.de/a-NX4337-1321.shtml

