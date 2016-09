Eingebaut: DTE Pedalbox

Tuning mal anders: Pedaltuning



Bereits seit mehreren Jahren wird in modernen Fahrzeugen das sogenannte E-Gas verbaut, ein elektronisches Gaspedal. Das Signal wird dabei Analog übertragen, jedoch wird die Ansprechzeit künstlich herabgesetzt. Einige Hersteller haben einen Sport Modus auf Lager, hier wird die Kennlinie des Gaspedals etwas mehr in Richtung direkteres Ansprechverhalten verändert.



Diese Möglichkeit bieten jedoch nicht viele Fahrzeuge, so auch unser 2014er Jeep Grand Cherokee SRT nicht. Ein Auto, das auf den ersten Eindruck nicht unbedingt nach einem Tuning schreit, werkeln doch 8 Zylinder unter der Haube, die 470 PS auf die Räder los lassen. Wir haben es dennoch ausprobiert.

Die Pedalbox kommt in einer schönen Box mit Klett-/Klebepads, einem Reinigungstuch für die Klebestelle, einer Halterung sowie der Pedalbox selbst. Die Installation geht schnell, selbst mit Kabelverlegen hat es gerade mal 15 Minuten gedauert, da wir noch zwei Verkleidungsteile demontiert haben. Das reine Anschließen braucht etwa 10 Sekunden: Man zieht einfach den Stecker am Gaspedal ab, steckt den passenden Stecker der Pedalbox ein und in den Stecker zum Fahrzeug den übrigen Stecker der Pedalbox, fertig.

Dann kann es also losgehen, Motor starten und die Box ist auf Stand-by. Nun einfach die Programmtaste drücken und der „Sport“ Modus ist aktiv. Jetzt merkt man erst wie hoch die Dämpfung des Gaspedalsignals eigentlich war.

Ist der Sport Modus schon wesentlich schärfer drücken wir nun die Programmtaste erneut und aktivieren den Sport-Plus Modus: Holla die Waldfee, der Jeep springt fast los, hat man ihn zusätzlich noch in den Trackmodus und die Manuelle Schaltmethode gewählt muss man schon fix sein, um schnell vom 1. Gang hoch zu schalten, sonst gleicht die Fahrt eher einem Ritt auf einem wilden Rodeopferd.

Modus Nummer drei ist dann der City Modus, eine Art Eco Modus, immer noch schärfer als ohne Pedalbox aber wesentlich ruhiger als Sport und Sport-Plus sowieso.

Jeder Modus lässt sich aber noch anpassen, insgesamt 7 Stufen sind möglich, macht in der Summe 21 verschieden Einstellmöglichkeiten, hier sollte für jeden das passende dabei sein.

Wer es nun selbst probieren möchte, kann die Box über http:///www.pedalbox.de zum Preis von 199€ ordern und sogar 30 Tage lang testen und sollte sie, wider Erwarten nicht gefallen auch wieder zurückgeben.

ke