NEUE McLAREN ‘ACTIVE CHASSIS CONTROL’



TREIBT BALANCE DER 2. GENERATION DER SUPER SERIES AUF DIE SPITZE

Das McLaren Proactive Chassis Control II System überwacht dynamische und fahrerische Einflüsse, um hervorragende Balance, Haftung und Fahrkomfort zu gewährleisten Fahrer können Komfort-, Sport- oder Track-Fahrwerksmodi wählen, um eine optimale Performance nach persönlichen Vorlieben und Fahrbedingungen zu erzielen Die McLaren ’Variable Drift Control’ bietet zusätzlichen Fahrspaß im Sport- und Track-Modus, mit Touchscreen-Steuerung der Intensität der elektronischen Stabilitätskontrolle

Die McLaren Super Series der zweiten Generation, die am 7. März auf dem 87. Internationalen Autosalon in Genf ihre Premiere feiert, wird das breiteste Dynamikspektrum aller McLaren haben und neue Maßstäbe der Super Series in Sachen Kurvenperformance, Fahrspaß und Fahrkomfort setzen.

Eine fortschrittliche neue Generation der McLaren multi-funktionellen ’Proactive Chassis Control’ ist der Schlüssel zur erhöhten dynamischen Leistung des neuen McLaren Supercar. Der Fahrer kann den Komfort-, Sport- oder Track-Modus nach persönlichen Vorlieben auswählen, und die ’Proactive Chassis Control II’

bietet die optimale Balance zwischen Kurvenverhalten, Dynamik und Komfort nach individuellem Anspruch und äußeren Fahrbedingungen.

Die ‘Proactive Chassis Control II’ verwendet verschiedenste Sensoren - 12 mehr als bei den Vorgänger-modellen der Super Series, darunter ein Beschleunigungsmesser an jeder Radnabe -, um den Input von der Straße zu "lesen" und die Reifenhaftung zu messen. Die Auswertung erfolgt in Millisekunden nach dem Algorithmus 'Optimale Kontrolle' im zentralen System und die Fahrwerksdämpfung wird umgehend

entsprechend optimiert.

„Die ’Proactive Chassis Control II’ erzeugt einen erheblichen zusätzlichen Grip, aber nicht auf Kosten der Balance und des Fahrspaßes", erklärt Mark Vinnels, Executive Director Produktentwicklung bei McLaren Automotive. "Die Tiefe und Breite des präzisen Handling und Fahrkomfort in Kombination,

verbunden mit dem unvergleichlichen Niveau der Fahrereinbindung in der zweiten Generation McLaren Super Series ist einfach außergewöhnlich."

Ein zusätzliches neues Feature, die McLaren ’Variable Drift Control’, wird für noch mehr Einbindung des Fahrers sorgen, der die dynamische Fähigkeit der zweiten Generation Super Series erkunden will.

Um das Niveau der Intensität der elektronischen Stabilitätskontrolle zu regeln, streicht der Fahrer mit einem Finger über ein Touch- Steuerelement auf dem zentralen Infotainment-Bildschirm.

Alle Details der zweiten Generation McLaren Super Series, einschließlich der Preisgestaltung, werden im März bestätigt werden, zu diesem Zeitpunkt werden auch weitere Bilder zur Verfügung gestellt.



AM24.tv

Youtube



Versicherungs-Rechner



Gebrauchtwagen auf: