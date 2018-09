Einfache Arbeiten am Auto sicher selbst durchführen

Moderne Autos verfügen über viel Elektronik und Assistenzsysteme, die zwar beim Fahren eine praktische Unterstützung sind, doch für Reparaturen viel Aufwand bedeuten. Während gewisse Teile durchaus selbst getauscht oder eingebaut werden können, gibt es für andere Gelegenheiten nur die Option, dies durch eine Fachwerkstatt erledigen zu lassen. Nur dann ist neben den geeigneten Gerätschaften auch das geschulte Personal zur Stelle, um den Defekt sachgerecht zu erledigen.



Simple Mechanik einfach selbst erledigen

Moderne Neu- und solide Gebrauchtwagen haben aber auch einen gewissen Anteil an simpler Mechanik, bei der der Autofahrer durchaus selbst tätig werden kann, Dazu gehören der Räderwechsel ebenso wie der Tausch der Glühbirnen für die Scheinwerfer oder der Austausch der Wischerblätter. Hier kommt der § 30 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung zum Tragen, demnach Teile, die für die Verkehrs- und Betriebssicherheit entscheidend sind, einfach zu prüfen und zu wechseln sein müssen. Auch eine entsprechende EU-Verordnung gibt es, die vor allem den Tausch der Leuchten als simpel durchzuführende Reparatur einstuft.

Auch die Reinigung bzw. der Wechsel des Luftfilters von Schmutz- und Staubpartikeln sowie anderen Fremdkörpern ist eine Angelegenheit, die erfahrene Autofahrer mit etwas handwerklichem Geschick selbst erledigen können. Was wäre eine lange Autofahrt ohne wichtige Meldungen des Verkehrsfunks oder unterhaltender Musik? Ein Autoradio ein- oder wieder auszubauen, ist ebenfalls eine Arbeit, die einfach und ohne viel Aufwand selbst erledige werden kann.

Von einigen Reparaturen besser die Finger lassen

So sehr eine Überprüfung oder Reparatur in einer Fachwerkstatt das Budget belasten kann, so sehr ist dieser Schritt bei gewissen Dingen am Auto einfach wichtig. Immer dann, wenn es um die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrtüchtigkeit geht, ist es besser, der Experte übernimmt. Dazu gehört alles rund um die Bremsen. Ein weiterer Aspekt, der eigenständige Reparaturen am Auto fast unmöglich macht, ist die Tatsache, dass in modernen KfZs sehr viel Elektronik verbaut ist. Das macht unter anderem seit kurzem auch den Reifenwechsel für Laien fast unmöglich. Hier gibt es nämlich seit kurzem verbaute Sensoren, die ständig den Reifendruck kontrollieren.

Aufwändige Arbeiten, die spezielles Werkzeug oder eine besondere Ausstattung voraussetzen, sollten ebenfalls eine Angelegenheit für die Werkstatt sein. Immerhin sind dort professionell geschulte Mechaniker im Einsatz, die das notwendige Werkzeug auch entsprechend richtig bedienen können. Nur so ist gewährleistet, dass der Fehler bzw. der Schaden behoben werden und das Auto wieder verkehrstüchtig und sicher auf den Straßen unterwegs ist.

Bei eigenständiger Reparatur auf die Sicherheit achten

Wer an seinem eigenen Auto Arbeiten durchführt, sollte nicht nur den Aspekt der Verkehrssicherheit des Fahrzeuges im Auge behalten, sondern auch seine eigene. Deshalb ist Arbeitsschutz ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang. Informationen zeigen das Potential an Sicherheitsausrüstung, die auch für jeden Laienmechaniker Pflicht sein sollte. Gerade professionelle Sicherheitsschuhe und Handschuhe zu tragen, ist ein wesentlicher Beitrag, um die Arbeiten bequem, sicher und auf hohem Standard in Eigenregie erledigen zu können.