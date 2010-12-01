Mobilitätsversicherung im Kofferraum: Wie kompakte Booster die Urlaubsreise retten
Der Koffer ist gepackt, die Route programmiert. Doch oft streikt die Autobatterie genau dann, wenn es gar nicht passt: im…
Creasono Wireless Adapter für Apple CarPlay und Android Auto, mit 2,4 & 5 Ghz
Apple CarPlay und Android Auto jetzt auch kabellos per Funk nutzen Buggingen, 18. November 2025 – Der Wireless Adapter von Creasono macht…
Mikromobilität: Vom aufkommenden Trend zum Massenphänomen
Segway hat eine Million eKickScooter seiner Ninebot E2-Serie verkauft Segway, ein weltweit führendes Unternehmen für innovative persönliche Mobilitätslösungen und Servicerobotik,…
Lescars autarke WLAN-Solar-HD-Rückfahrkamera, Akku, magnetisch, IR-Nachtsicht
Das Kamerabild direkt auf dem Smartphone anzeigen lassen Die autarke WLAN-Solar-HD-Rückfahrkamera von Lescars bietet eine kabellose Lösung für sicheres Parken…
TOYO stellt auf AMTS in Budapest aus
Gleich fünf coole Boliden auf der Auto, Motor & Tuning Show 2025 (28.–30. März) zu sehen Auch dieses Jahr präsentieren…
NEWS: Bemerkenswerte Gewichtsreduzierung des neuen Vredestein Ultrac Pro verbessert Leistung und Fahrkomfort bei reduzierter Umweltbelastung
Der mit Spannung erwartete Vredestein Ultrac Pro Ultra-Ultra-High-Performance- (UUHP-)Sommerreifen von Apollo Tyres kommt nächsten Monat auf den Markt. Er bietet…
Eingebaut: Pearl 4K Dashcam MDV-3000 mit Full-HD-Heckkamera
auf den Touren nach vorne und hinten mit Live-Bild per App filmen. Mit der kompakten 4K-Dashcam MDV-3000 von NavGear dreht…
Neuer Honda Civic Type R ab Anfang 2023
Honda hat den Preis für den neuen Civic Type R bekannt gegeben. Die Neuauflage des Kompaktsportlers ist ab 55.500 Euro…
Fahrvorstellung: WEY Coffee 01
Kaffeefahrt Portugal im November, leider kein Garant für Sonnenschein. Wir haben uns nicht beirren lassen und haben uns trotz des…
NEWS: EcoFlow RIVER 2-Serie erfüllt höchste Sicherheitsstandards dank erster TÜV Rheinland Zertifizierung
Ab sofort erhältlich: Marktstart der RIVER 2-Serie So sicher wie nie: Mobile Powerstationen der RIVER 2-Serie wurden vom TÜV Rheinland…